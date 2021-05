Spejdere fejrer jubilæum: Tester og fester i Hedeland forud for kæmpe lejr

Sådan et jubilæum skal jo fejres, mener man hos spejderne, hvor Lars Larsen, der er formand for jubilæumsudvalget fortæller om planerne.

Den 20. juni skal alle de aktive spejdere mærke, at det er et jubilæumsår.

- Vi indtager simpelthen Hedeland og tester, hvordan det kan bruges til spejderløb og fest. Selvom skalaen trods alt er noget mindre, glæder vi os til at blive mere fortrolige med området, der jo allerede til næste år skal danne rammen for Spejdernes Lejr og huse mere end 35.000 spejdere. Vores jubilæumsspejderløb bliver opdelt, så det er målrettet de forskellige aldersgrupper, og der bliver ikke sparet på kreativitet og indsatsen for at give spejderne en helt fantastisk oplevelse, siger Lars Larsen og fortæller, at dagen i Hedeland med fælles bål og grillmad for både børn og voksne.