Spanier overtager direktørstol

- Menneskene og samarbejdspartnere bag Teknologisk Institut har over et århundrede, dag efter dag, skabt og implementeret innovative teknologiske løsninger, som styrker virksomhederne i Danmark. Som aldrig før har vi behov for at løse udfordringerne bag den grønne omstilling, FN's 17 Verdensmål og den digitale transformation. Jeg glæder mig til at blive en del af denne helt igennem leveringsdygtige og veldrevne virksomhed. Det er et privilegium at overtage stafetten efter Søren Stjernqvist, som har sat barren så højt... og er lykkedes, siger Juan Farré.