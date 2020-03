Se billedserie Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Spædbørn kan lære at sige »tørstig« uden ord

Taastrup - 07. marts 2020

Selv om din baby endnu ikke har fejret sin første fødselsdag, kan I faktisk godt kommunikere sammen via tegnsprog.

- De bruger ikke mundbevægelser overhovedet. Men de bruger tegnene til at sige »tørstig«. Eller de kan ikke sige ordet »sover«. Men de kan vise det ved at bruge en hånd eller to hænder på kinden, forklarer Jane Brøndum, der er døv tegnsprogstolk og underviser i de såkaldte »babytegn« ved virksomheden Småtegn fra Taastrup.

Kurserne er primært henvendt til forældre til babyer fra seks måneder og opefter - både døve men faktisk primært hørende forældre og babyer. Og her lærer forældrene basal tegnsprog til babyer, og ikke mindst hvordan de lærer det til de små.

- Mange forældre siger, at efter de har lært de her tegn, er de blevet glade for det, og babyen er også blevet rigtig glad for det. Det giver ligesom lidt ekstra gejst for at lære de her ord og tegn. Der er mange forældre, der oplever, at det er meget positivt, fortæller Jane Brøndum fra Småtegn.

Hun hører også fra institutioner, at tegnene mindsker frustrationerne.

- Hvis de ikke forstår hinanden, så betyder det måske, at babyerne begynder at græde eller bide hinanden. Fordi de ikke kan forstå hinanden. Det kan være så frustrerende for børnene, så ved at have de her tegn, så ved de ligesom, hvad de snakker om.

Når børnene begynder at få det talte ord i deres magt, bliver tegnene gradvist udvisket og erstattet af ord.