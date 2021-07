Hos Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup modtager man hvert år mange opkald fra bekymrede pårørende om konflikter og tilbagefald, når sommersolen rammer landet, og alkoholen kommer på bordet. Foto: Stina Felby Egerup

Sommerferien er højsæson for alkohol: - Det giver konflikter i rigtig mange familier

Taastrup - 17. juli 2021 kl. 09:06 Kontakt redaktionen

Drømmen om en hyggelig sommerferie lever ikke altid op til forventningerne. For når først solen skinner, og temperaturen stiger, bliver der hældt ekstra meget alkohol i glassene, og det fører til konflikter i mange danske hjem.

Sommerperioden er traditionelt set højsæson for tilbagefald og konflikter, fortæller psykolog Helle Kjær, som er leder af Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, der sidste år havde over 600 danskere i ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling.

Her oplever hun og medarbejderne hver sommer, at flere pårørende ringer ind og er bekymret for et familiemedlem, som drikker for meget:

- Sommer, sol og godt vejr får os til at slappe af og smide hæmningerne. Det er på alle måder en højrisiko periode. Vi ser, at folk begynder at drikke eller dropper ud af deres behandling. Derfor taler vi rigtig meget med vores brugere om, hvad de skal lave i sommerferien for at sikre os, at de holder fast, siger Helle Kjær.

Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup er et af landets førende behandlingstilbud og har for tredje år i træk fået topkarakterer for sin behandling af Socialtilsynet. På centret har man stor i erfaring i både at hjælpe mennesker, som har et alkoholproblem, og også de pårørende.

Problem i mange familier Erfaringen er, at det høje alkoholforbrug ofte spænder ben for mange ferieplaner og rammer hele familien. Blandt andet også børnene. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser omkring 122.000 børn op i familier, hvor mor eller far har et alkoholproblem.

- Sommerferie er familiens smertensbarn. Man finder ud af, at de forventninger, man har haft om sommerferien, ikke altid bliver, som man havde håbet, og så bliver ferien derefter, selvom børnene trænger til at være sammen med nogle nærværende voksne, siger Helle Kjær fra Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup.

Hun møder ofte fordomme om, hvilke slags familier der rammes af alkoholproblemer, men sådan hænger det ikke sammen:

- Det er også hr. og fru Danmark, som kommer i behandling. Afhængighed er ikke kun forbeholdt udsatte familier. Det er alle socialklasser, som i den grad drikker for meget. Det kan være lige så ubehageligt i en velfungerende familie, hvor det måske oftere er rosévin end guldbajere, der bliver drukket, men det er de samme ting, som skaber konflikter, og gør børnene utrygge, siger Helle Kjær, som har et godt råd til familierne;

- Man kan inden sommerferien sætte sig ned og snakke om, hvilken ferie man gerne vil have med hinanden, og hvad man gerne vil prioritere som for eksempel samvær, nærvær, gode oplevelser, og at de voksne er der for børnene. Man kan lave nogle aftaler med hinanden. Også om, hvor meget alkohol der skal på bordet, så man har afstemt forventningerne.

