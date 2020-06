Der var et trafikuheld i Hedehusene mandag i denne uheld, hvor en mand blev anholdt for spirituskørsel. Foto: Thomas Olsen

Solouheld endte i hegnet: Mand flygtede fra stedet

Her var en bil kørt ind over en cykelsti, hvorefter den var skredet ned ad en skrænt og påkørte et hegn ind til en have.