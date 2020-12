Aage Eilertsen, Cederlunden, er en af de Østerby-beboere, hvor Høje Taastrup Fjernvarme har installeret en fjernvarmeunit, og beboerforeningen har skiftet de 20 år gamle ventiler på radiatorerne ud med nye. Som led i projektet er der også opsat en lille boks, som ses på billedet, til at måle indeklimaet i boligen. PR-foto

Solceller på City 2 giver beboere mere fjernvarme for pengene

Der er udsigt til en energibesparelse til beboere i en række boliger i Høje-Taastrup Kommune.

158 boliger i Østerby-kvarteret i Torstorp syd for City 2 indgår i et energiprojekt med Høje Taastrup Fjernvarme og støttet af EU-programmet Horizon.

Helt overordnet handler det om at styrke den grønne omstilling. På det mere nære plan betyder projektet, at de 158 boliger i fremtiden vil få en del af deres varme leveret fra en varmepumpe, der får el fra det store solcelleanlæg på taget af City 2.

Høje Taastrup Fjernvarme vil senere i 2020 installere en stor varmepumpe i City 2 til samproduktion af fjernvarme og fjernkøling. Fjernkølingen leveres blandt andet til City 2, mens varmen skal ledes ud i det eksisterende fjernvarmenet.

- Kunderne i Østerby får deres fjernvarme leveret med en lavere fremløbstemperatur, fordi vi dér har nedgravet nye fjernvarmerør, der holder bedre på varmen. Det varmetab, der altid vil være i et ledningsnet, reduceres her markant, så beboerne kan se frem til at spare omkring 10 procent på varmeregningen, anslår Astrid Birnbaum, direktør for Høje Taastrup Fjernvarme.

Nyt ledningsnet gravet ned Forhistorien er, at de 158 boliger før fik deres varme leveret til en fælles central i Østerby i én ledning fra Høje Taastrup Fjernvarme. Boligforeningerne i området havde deres eget interne ledningsnet og afregnede som én kunde til fjernvarmeselskabet.

- Nu har vi erstattet dette net, der var slidt og havde stort varmetab, med nye, effektive rør. Vi har ført stikledning ind til hver bolig og afregner dem hver især. Desuden er alle boliger udstyret med en effektiv varmeunit, som vi vedligeholder de næste 20 år. Og boligselskabet har udskiftet alle de gamle ventiler på radiatorerne, forklarer Astrid Birnbaum.

Varmetab ned fra 35 til 11 procent

Når kunderne kan forvente at spare op til 10 procent på varmeregningen, skyldes det især, at varmetabet i det nye ledningsnet kun er cirka 11 procent, mens hele 35 procent af varmen gik tabt i de gamle rør.

Da de nye rør holder bedre på varmen, er det nu også muligt at føre varmen frem med en lavere temperatur.

- De nye ledninger i Østerby udgør et lavtemperatur-fjernvarmenet. Her føres vandet frem ved cirka 55 grader, hvor fremløbstemperaturen normalt ellers ligger mellem 75 og 85 grader. Her er altså en fin besparelse i energiforbruget og dermed et godt bidrag til den grønne omstilling, siger Astrid Birnbaum.

Måler indeklima i 20 boliger Projektet er støttet af EU og kører parallelt med et tilsvarende projekt i nærheden af svenske Lund.

I Høje Taastrup er COWI koblet på som rådgiver. Herfra oplyser projektleder Steen Gravenslund Olesen, at et af det primære formål med projektet er at vise, hvordan lokale energiressourcer som det 16.300 kvadratmeter store solcelleanlæg på taget af City 2 kan indpasses i et allerede etableret fjernvarmesystem.

- Samtidig indfører vi lavtemperatur i Østerby-nettet. Her optimerer vi løsningen og går tættere på grænsen for, hvor lav fremløbstemperaturen kan være, uden at det går ud over kundens komfort, siger Steen Gravenslund Olesen og fortsætter:

- Beboerne vil ikke mærke nogen forskel. Derfor styrer vi systemet ud fra data fra boliger i området. I 20 af boligerne har vi opsat indeklimamålere, så vi for hver time logger rum- og brugsvandtemperatur, luftfugtighed og CO2-niveau i hver bolig. På den måde kan vi hele tiden følge, om beboerne har den rette komfort på disse punkter, og om vi kan bruge samme løsning i andre fjernvarmenet.