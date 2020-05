På billedet her ses den dansk-tanzanianske familie ved Kantempris-skolen.

Send til din ven. X Artiklen: Sognepræst kom i kontakt med afrikansk familie under coronavirus: Intet sikkerhedsnet og lang vej til behandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sognepræst kom i kontakt med afrikansk familie under coronavirus: Intet sikkerhedsnet og lang vej til behandling

Taastrup - 25. maj 2020 kl. 20:41 Af Merry Lisbeth Rasmussen, Sognepræst i Sengeløse Kirke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognepræst i Sengeløse Kirke Merry Lisbeth Rasmussen kom under coronakrisen i kontakt med en tanzaniansk familie, der fortæller, hvordan coronavirus påvirker deres land. Der er intet sikkerhedsnet og lang vej til behandling. Derfor ønsker sognepræst at samle penge ind til familien, der driver en skole. Læs hendes indlæg her:

I en tid hvor alt var lukket ned, og alle var isoleret fra hinanden, opstod der pludselig kontakt imellem en familie i Tanzania og undertegnede her i Sengeløse. Fra den ene ende af verden til den anden.

Sådan er det med den digitale verden. Anledningen var en påskevideo for børn, som jeg uploadede på Sengeløse Kirkes hjemmeside og på Youtube.

I påskevideoen opfordrede jeg børnene til at sende påsketegninger til mig. Blandt de indkomne tegninger ville jeg trække lod, og vinderen kunne vinde et påskeæg.

Da Mukiza og Alinda havde set filmen færdig, spurtede de ind for at tegne nogle påsketegninger til mig. Det var meget rørende. Men da tegningerne nåede frem til mig, havde lodtrækningen allerede fundet sted blandt de tegninger, børnene i Sengeløse havde tegnet, og ægget var givet til en glad og sød lille dreng i Sengeløse, som havde tegnet påskens fortælling så fint.

Fire børn Den dansk-tanzanianske familie består af Brightons, som er teolog og har en Ph. D. fra universitetet i Hamborg, Anne, som har læst etnologi og socialantropologi, og deres fire børn, som hedder Aganyila, Amanya, Mukiza og Alinda.

Brightons og Anne har etableret Katempris, som er en grundskole i det nordvestlige Tanzania, hvor de bor.

Efter åbningen af skolen i 2014 var der 12 elever. Inden lukningen på grund af coronavirus havde de 195 elever fordelt på 8 klassetrin. Desuden har de en kostafdeling, hvor 100 af skolens elever bor.

Desværre har corona-pandemien forårsaget nedlukning af skolen, hvilket ulykkeligvis har haft store konsekvenser for både skolens ansatte og eleverne. Spredningen af covid-19 i Tanzania spreder selvfølgelig angst i befolkningen.

Anne fortæller, at der ikke er nogen hjælpepakker fra regeringen og heller ikke noget socialt sikkerhedsnet. I det bjergrige Kayanga, hvor den dansk-tanzanianske familie bor, er der et enkelt distriktshospital, som skal behandle patienter fra et område, som er ligeså stort som Sjælland. Man kan derfor ikke være sikker på at kunne blive behandlet, hvis man er så uheldig at blive smittet af coronavirus.

Anne fortæller også, at der i Tanzania hverken findes hjælpepakker fra regeringen eller et socialt sikkerhedsnet, som vi kender det i Danmark. Man må selv gøre, hvad man kan for at undgå at blive smittet og så håbe på, at det er nok. Derfor er der uden for alle huse og butikker sæbe og spande med vand. Folk er flittige til at vaske hænder.

Gør hvad de kan Livsvilkårene for den dansk-tanzanianske familie er mere privilegeret end for så mange andre, men de gør, hvad de kan for at hjælpe og brødføde og undervise. En skæbnesvanger konsekvens af coronaen med en eventuel nedlukning af landet, som man har set det i Uganda, er sulten.

I Danmark har vi let adgang til vand og mad, vi har et samfund, der passer på os, men sådan er livsforholdene ikke i Tanzania. Derfor er Anne nervøs ved tanken om en total nedlukning af landet. Medarbejderne på Katempris har en gennemsnitlig månedsløn på 800 kroner.

Det er ikke nok til at lave en opsparing. Hele lønnen går til at forsørge de nærmeste i familien. For at holde sulten fra døren har ledelsen på Katempris besluttet at dele ud af den indkøbte ris og majs, som var tiltænkt de varme måltider til elever og ansatte. Måske kan dette holde sulten for døren i en måned eller to.

Det begyndte med en påskevideo og en tegnekonkurrence for børn og endte med at give et lille indblik i den dansk-tanzanianske families liv og gerning og befolkningens bekymrende livsforhold.

Jeg håber så inderligt, at coronaen ikke vil få tag i befolkningen i Tanzania, at de kan undgå en nedlukning, og at folk snart kan komme tilbage til deres hverdag og opretholde et forsørgelsesgrundlag.

Ud over at håbe det bedste kunne vi også forsøge at samle lidt penge ind i Sengeløse. Skulle vi ikke gøre det?

Til samtlige gudstjenester i Sengeløse Kirke fra vi åbner den 24. maj til og med august, vil vi samle ind til Katempris og sende lidt penge af sted og gøre gavn i arbejdet med at brødføde og undervise. Det er også muligt at støtte dem ved at overføre penge på Mobile Pay: +45 23 24 66 07