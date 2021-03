Søn var flygtet fra fængslet: Far dømt for at skjule ham

En 57-årig mand er blevet dømt for at skjule sin søn, der var undveget fra fængslet. Faren er lodret uenig og har anket dommen på stedet.

Taastrup - 24. marts 2021 kl. 19:16 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En decemberdag i 2018 ringede det på døren hos en familie i Taastrup. Uden for stod politibetjente fra Vestegnens Politi, der ledte efter en 28-årig mand - familiens søn.

Den 57-årige far afviste over for politifolkene, at hans søn var i huset. Også da han fik at vide, at sønnen fire dage forinden var undveget fra det fængsel, hvor han afsonede en straf, og at han potentielt kunne gøre sig skyldig i at skjule en flugtfange.

Politifolkene besluttede sig for at foretage en ransagning af huset - og resultatet var, at man fandt den 28-årige i et værelse.

Den 57-årige mand blev sigtet for at skjule sin søn, og nu er der faldet dom i sagen i Retten i Glostrup. En enig domsmandsret har fundet den 57-årige skyldig i at skjule sønnen, og har idømt ham 20 dages betinget fængsel. Den 57-årige mand har på stedet anket dommen til Østre Landsret, som altså kommer til at sætte punktum i sagen.

Der er mildt sagt to vidt forskellige opfattelser af forløbet.

Den 57-årige mand har under hele sagen fastholdt, at han ikke vidste, at sønnen var i huset. Den 57-årige forklarede, at han havde været på natarbejde, og var gået direkte i seng, da han kom hjem, og dermed ikke anede, at sønnen var i huset.

Det lykkedes dog anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi - blandt andet på baggrund af vidneforklaringer - at overbevise retten om, at den 57-årige mand måtte være vidende om, at sønnen var i boligen. Retten tilsidesatte den 57-åriges forklaring, og dømte ham skyldig.