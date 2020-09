Søger vidner til knivstik ved skole

Vestegnens Politi fik anmeldelsen klokken 19.29 søndag aften. Både politi, ambulance og akutlæge rykkede ud til stedet, og senere på aftenen blev beredskabet tilkaldt for at spule rent på gerningsstedet.

Efterforskningen hos Vestegnens Politi har klarlagt, at flere unge mænd var samlet på stedet forud for knivstikkeriet. Der opstod tumult, og det var i den forbindelse, at en 22-årig mand blev stukket to gange med en kniv i henholdsvis låret og ballen. Han blev efterfølgende kørt i ambulance til Rigshospitalets traumecenter, hvor han blev behandlet, men han havde ikke fået livstruende kvæstelser.