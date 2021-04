Det er ved T-krydset her mellem Brandhøjgårdsvej og Stenbuen i Hedehusene, at der i mange år har været ønske om en signalregulering for at give en sikker overgang til Hedeland Naturpark. Foto: Skraafoto.dk

Send til din ven. X Artiklen: Søger millioner: Trafikprojekter kom op ad skuffen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søger millioner: Trafikprojekter kom op ad skuffen

Taastrup - 28. april 2021 kl. 09:49 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det er generelt uden de store udfordringer at være cyklist i Høje-Taastrup Kommune. I hvert fald hvis man cykler i byområder, hvor der de fleste steder findes sammenhængende stisystemer.

Men når man bevæger sig ud i landområderne, så er sagen en anden. Her er der flere steder, hvor cykelstierne ikke hænger sammen, og hvor cyklister i alle aldre derfor må ud på vejene.

Den udfordring har længe været kendt, og flere steder og projekter optræder på kommunens såkaldte stiprioriteringsliste, som er en prioriteret liste over steder med trafikale udfordringer.

I aftes satte byrådet så navne på to af de projekter, som man vil søge puljepenge til at få gennemført.

Det drejer sig om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs Maglehøjgårdsvej i Stærkende samt etablering af signalregulering i T-krydset mellem Brandhøjgårdsvej og Stenbuen i Hedehusene.

En cykelpulje Pengene vil kommunen søge fra »Pulje til kommunale cykelprojekter 2021«, og det var Socialdemokratiet og Enhedslisten, som stod bag forslaget om at søge puljen.

Men fordi ansøgningsfristen allerede er den 17. maj, kunne sagen ikke nå at blive behandlet i udvalg. Derfor foreslog De Konservative at søge til et konkret projekt og pegede på cykelstierne i Stærkende, mens Socialdemokratiet pegede på T-krydset ved Stenbuen.

Kompromisset blev, at et enigt byråd besluttede at søge om penge til begge projekter.

- På den måde får vi også sendt et signal til borgerne om, at de projekter er vigtige, og at vi gerne vil prioritere dem, sagde Hugo Hammel (S).

Skal selv punge ud Hvis Høje-Taastrup får penge fra puljen, skal kommunen selv betale samme beløb til projektet.

I så fald vil budgetpartierne sætte sig sammen og se, om pengene kan findes på anlægsbudgettet.

- Den del forholder vi os til, når vi ved, om vi overhovedet får tilskud, sagde borgmester Michael Ziegler (K).

Puljen er blandt andet oprettet for at sikre bedre forhold for cyklister, så flere vælger den transportform. Der er afsat 150 millioner kroner i 2021, som kommunerne kan søge, og der er en kommunal medfinansiering på 50 procent af anlægsudgiften.

relaterede artikler

Byen tager form: Nye regler for hastighed og parkering 25. april 2021 kl. 06:29