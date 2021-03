Pia Venø Bagger er tidligere elev i Saniståls butik i Taastrup.

Søger elever trods krise

Taastrup - 04. marts 2021 kl. 15:48 Kontakt redaktionen

Trods coronakrisen og usikkerhed, så skal der ansættes elever.

Det mener man hos grossist-virksomheden Sanistål, der har en forretning i Taastrup. Her har man i hvert fald ledige stillinger som elever, som kan blive ansat og starte karrieren.

Pia Venø Bagger er en af de elever, der er blevet fastansat i 2020. Hun var oprindeligt elev i Saniståls butik i Taastrup, og i dag er hun fastansat som intern sælger i Vallensbæk.

- Jeg har været utroligt glad for at være elev i Sanistål. Jeg har fået lov til at tage ansvar og prøve kræfter med alle former for opgaver, og der har altid været hjælp at hente, når det var nødvendigt. Derfor er jeg også glad for, at jeg kunne blive i virksomheden, siger hun.

Som elev havde hun fokus på vvs-produkter, mens hun i sit arbejde i dag har fokus på en bred vifte af produkter.

- Der er jo rigtig mange karrieremuligheder i Sanistål, og det er spændende at prøve noget nyt. Jeg kan bruge rigtig meget af det, som jeg lærte i butikken, i mit nye job, og det er især en fordel, at jeg har prøvet at have produkterne mellem hænderne, da jeg var i butikken, fortsætter Pia Venø Bagger.

I 2020 øgede butikkerne på Sjælland antallet af elever fra tre til fire, og i år forventer man at ansætte fem nye butikselever på Fyn og Sjælland. Her ligger 16 ud af Saniståls i alt 36 butikker på landsplan. I alt forventer Sanistål at tage op til 22 nye elever ind i 2021 fordelt på hele landet.

I øjeblikket har virksomheden fem ledige elevstillinger på Fyn og Sjælland, og selvom der er krise, er der rift om de unge mennesker.

Virksomheden uddanner 16-22 handelselever årligt. Det handler både om at give faglig viden videre til nye generationer og om at få nye talenter ind i virksomheden:

- Store dele af vores branche har rekrutteringsproblemer, så det er vigtigt, at vi er med til at uddanne nye og kompetente medarbejdere. Derfor valgte vi også at fastansætte alle de elever, der er blevet færdiguddannet i butikkerne på Fyn og Sjælland sidste år, siger salgsdirektør Kennet Rosbjørn Eriksen og fortsætter.

- Vi har i øjeblikket meget travlt på Sjælland, så der er brug for nye og dygtige medarbejdere.

Som elev i Sanistål får man ikke bare en spændende uddannelse, man får også gode muligheder for at kunne fortsætte i en fast stilling i virksomheden.

- Vi vil gerne være med til at uddanne de unge fra starten, så de lærer vores forretning og vores produkter at kende, og den helt særlige ånd, der er i Sanistål. Derfor er det også attraktivt for os at beholde de talenter, som vi har været med til at uddanne, siger Kennet Rosbjørn Eriksen.