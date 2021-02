Søg legat til at læse videre

Det er Taastrup Tekniske Skoles Selskabs Legat, der uddeler midler. Du skal kunne dokumentere en nær tilknytning til Høje-Taastrup i mindst fem år, for eksempel via bopæl, job eller tidligere skolegang/uddannelse her. Du skal også skal have gennemført en erhvervsuddannelse med praktik i Danmark.