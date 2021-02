Se billedserie I Fløng Forsamlingshus har man valgt at støtte Nanna Olivia Bøtkjær Heimanns deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix 2021 ved at kreere hendes yndlingskage. Den fik Nanna mulighed for tale om med Benny Friis forleden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sød opbakning: Melodi Grand Prix-deltager får egen kage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sød opbakning: Melodi Grand Prix-deltager får egen kage

Taastrup - 20. februar 2021 kl. 08:56 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Fest, farver, kulør og glæde - det er elementer, der kan være behov for midt i coronatrætheden.

Netop derfor har Fløng Forsamlingshus lavet et par særlige tiltag i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix i år, hvor der er lokal deltagelse fra Fløng i form af sangerinden Nanna Olivia Bøtkjær Heimann, der er født og opvokset i landsbyen.

Under titlen »Fløng støtter Nanna Olivia« har forpagterparret Gitte og Benny Friis planer om at kreere en særlig kage til ære for Nanna Olivia. Hendes yndlingsdessert er nemlig cheese cake, så derfor har parret planer om at lave en særlig én af slagsen.

- Det er bare for at lave noget spas og for at støtte Nanna Olivia, siger Benny Friis, der selv har fulgt med i melodi grand prix, så længe han kan huske.

- Det er mega fedt, at de bakker op om mig, og dejligt at mærke støtte fra byen på den måde, lyder det fra en glad Nanna Olivia Bøtkjær Heimann.

Fløng Forsamlingshus har i år valgt generelt at have særligt fokus på afholdelsen af Dansk Melodi Grand Prix. Således har forsamlingshuset en særlig Grand Prix take away-menu til selve aftenen den 6. marts, hvor sangkonkurrencen foregår og vises på DR1.

- Det hele er lidt trist i øjeblikket med coronatræthed, og der sker ikke så meget, når samfundet er lukket ned, så vi synes, det var en god idé at lave lidt hygge og sjov med en særlig menu ud af huset den aften. Vi har lavet den sådan, at desserten er delt i otte små portioner, så man kan spise en kage pr. sang i programmet, siger Benny Friis.

Se mere på www.floengforsamlingshus.dk