Preben, Bibi og Allan er tre af de frivillige hos Café Paraplyen, der har sørget for, at der blev lavet og udbragt mad til flere af stedets gæster. Foto: Stina Felby Egerup

Socialt værested: Mad ud af huset har været en stor succes

Taastrup - 11. juni 2020 kl. 15:46 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbuddet om afhentning og udbringning af mad har været et stor succes hos det sociale værested Café Paraplyen i Taastrup, som under corona-nedlukningen fandt på det ekstra tiltag for stedets brugere.

- Gæsterne har taget rigtig godt imod tilbuddet, og der er blevet afhentet mad mellem 100 og 120 gange to gange om ugen, fortæller Kim Truesen, der er leder af Café Paraplyen.

Og de gæster, der ikke har haft lyst til at bevæge sig ned til Paraplyen på Kingosvej på grund af smittefaren, har kunnet får bragt maden til døren af en række frivillige.

Derudover har Paraplyen bragt mad ud til 35 hjemløse, som var indkvarteret på Thorsholm i Taastrup samt Danhostel i Ishøj og Roskilde.

- Det har været en stor succes. Det er tydeligt, at flere af de hjemløse har haft stor glæde af tilbuddet om et sted at bo og faste måltider. Nogen er endda kommet ud af et misbrug undervejs, så intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger Kim Truesen.

Han har kun masser af ros til overs for de frivillige, der har trukket i arbejdstøjet trods coronaudbruddet.

Paraplyen fik således hurtigt stablet et system på benene med afhentning og udbringning af mad, ligesom de åbnede en telefonlinje for at holde kontakten til gæsterne.

Café Paraplyen åbnede igen den 25. maj med alle de nye forholdsregler i forhold til coronaudbruddet samt et telt ude foran, hvor gæsterne kan spise deres mad.

- Der er dog gæster, som forsat er utrygge, så vi forsætter vi udbringning af mad foreløbig til 1. juli, siger Kim Truesen.

