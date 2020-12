Snart slut med grusgrav: Helt nyt naturområde er på vej

Egentlig var det planen, at virksomheden NCC skulle være færdig med grusgravningen i Hedeland ved Reerslev her ved årsskiftet, men nu har de fået lov til at forlænge arbejdet på stedet i tre måneder.

Det er Region Hovedstaden, der har nikket ja til NCC's ønske om en forlængelse. Virksomheden oplyser nemlig, at man ikke kan nå at blive helt færdig til den angivne frist, og derfor har regionen givet ja til at arbejde lidt længere på stedet.