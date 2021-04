Se billedserie Støbning af fundamentet blev gennemført i for nylig. Her ses måske to kommende unge spillere i forgrunden? Foto: Jens Bjerge

Snart sker det: Her er tidspunktet for indvielse af ny bane

Taastrup - 25. april 2021 kl. 14:21

Går du og drømmer om at spille padeltennis, kan du godt begynde at glæde dig. Arbejdet med at etablere en Padeltennisbane i Hedehusene er netop begyndt og tager hurtigt form.

Formand for Hedehusene Idrætscenter Jens Bjerge fortæller, at det derfor er glædeligt, at banen er klar midt i maj.

En officiel indvielse venter man lidt med at planlægge, indtil der er mulighed for at samles lidt flere, end tilfældet er i dag.

- Men vi rammer »spot on« i forhold til Covid-19, da der må være et stort opsparet behov for at røre sig - og nu ser det snart ud til at flere restriktioner fjernes, siger Jens Bjerge.

Padeltennis er det nye store sportshit i Danmark. Sporten kan dyrkes af alle og er en mellemting mellem tennis og squash. Det kræver ikke meget andet et par gode sko, et bat og så nogle at spille med. Så snart man træder ind på banen kan man have det sjovt.

Det får både medlemmer af den lokale tennisklub og andre sportsglade borgere glæde af.

- Vi forventer stor tilgang af nye medlemmer til Hedehusene Tennisklub, men det bliver også muligt at leje banen, selvom du ikke er medlem af en forening - men så koster det et gebyr for at booke banen, siger Jens Bjerge, der ser frem til at banen står klar i maj.