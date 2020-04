Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der måtte have set noget ved et indbrud i en villa i Taastrup natten til mandag.

Smykker stjålet fra villa: Politiet søger vidner

Københavns Vestegns Politi har modtaget en anmeldelse om et villaindbrud, der er sket mandag den 30. marts mellem klokken 01.30 og klokken 07.00 på Birkehegnet i Taastrup.

Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Vær opmærksom på indbrud

Overordnet kommer politiet med nogle gode råd for at mindske risikoen for indbrud: