De stigende smittetal i blandt andet Høje-Taastrup Kommune har betydet, at Sundhedsmyndighederne har indført en række nye restriktioner. Foto: Tine Fasmer

Send til din ven. X Artiklen: Smittetallet stiger: Men ikke alle medarbejdere sendes hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittetallet stiger: Men ikke alle medarbejdere sendes hjem

Taastrup - 08. september 2020 kl. 11:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smitten stiger nu for hurtigt i en række kommuner på Vestegnen, og det fik mandag Sundhedsmyndighederne til at indføre en række nye tiltag for at stoppe smitten i en række kommuner - blandt andet Høje-Taastrup.

Et af hovedpunkterne i de nye restriktioner er, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50 personer som minimum frem til den 22. september, ligesom det anbefales at aflyse alle sociale arrangementer i skoler og på ungdomsuddannelser.

- Det betyder, at en række arrangementer kan blive aflyst. Vi er nu ved at undersøge, om der er noget, der ikke kan afvikles efter planen, men det er også op til de enkelte skoler og institutioner at aflyse arrangementer, som ligger ud over de normale aktiviteter, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Taastrup Teater & Musikhus meldte mandag ud, at restriktionerne ikke rammer deres planlagte arrangementer, da man fortsat må være 500 siddende gæster ved kulturelle arrangementer.

Skal møde på arbejde Selvom sundhedsmyndighederne opfordrer til hjemmearbejde i videst mulig omfang, så har Høje-Taastrup Kommune ikke besluttet at sende alle administrative ansatte hjem, da man fortsat skal levere den normale service til borgerne.

- Men vi ser på, om visse administrative medarbejdere kan løse nogle af deres opgaver hjemmefra. Det kommer dog an på deres funktion og det konkrete område, de arbejder med, siger Michael Ziegler.

Han opfordrer samtidig til, at alle blive bedre til at huske rådene for at forhindre smittespredning

- Vi skal alle sammen huske at spritte af, når vi går ind i butik, ligesom jeg vil opfordre de lokale butikker til at tage et servicetjek på, om spritten nu står placeret rigtigt, så man får husket kunderne på at bruge den, siger Michael Ziegler.

Ingen tendenser Der kan fortsat ikke konstateres tendenser i de aktuelle smittetal, der kræver en særlig målrettet indsats i for eksempel et bestemt geografisk område. Man kan dog se, at smittetallene stiger blandt de unge på landsplan.

De nye restriktioner medfører også, at den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling begrænses til kl. 24.00, og at Københavnsområdet undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer.

Der opfordres desuden til, at flest muligt arrangementer gennemføres udendørs, at man begrænser trængslen i detailhandlen og at man arbejder hjemme, hvis det er muligt.

Sundhedsstyrelsen udarbejder desuden skærpede anbefalinger til antal deltagere, afstand, indretning m.v. ved private sammenkomster.

relaterede artikler

Opfordring fra formand: Husk nu at passe på hinanden 23. august 2020 kl. 13:44