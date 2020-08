Flere borgere er konstateret smittet med corona i Høje-Taastrup, så der holdes nu et særligt øje med kommunens tal. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Smittetal stiger: Nu holdes der særligt øje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smittetal stiger: Nu holdes der særligt øje

Taastrup - 17. august 2020 kl. 11:24 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af nye smittede med corona-virus har taget en bekymrende stigning i Høje-Taastrup Kommune, som nu er en af de kommuner på Vestegnen, der bliver holdt særligt godt øje med.

De seneste tal fra Statens Serum Institut fredag viser, at i alt 12.339 borgere i Høje-Taastrup Kommune er blevet testet for coronavirus. Heraf er 272 blevet testet positive for Covid-19.

Antallet af smittede i Høje-Taastrup steg med seks personer fra torsdag til fredag. Ser man på tallene en uge tilbage, er Høje-Taastrup nu over grænsen på 30 nysmittede per 100.000 indbyggere, som ville udløse en advarsel om indrejse fra Udenrigsministeriet, hvis det var et land.

Husk nu reglerne Allerede i sidste uge var centerchefen for Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune, Ulla Callesen, ude med en opfordring om, at vi skal blive bedre til at huske reglerne for at undgå coronasmitte.

- Det er så vigtigt at huske, at vi alle sammen fortsat har en opgave med at passe på hinanden ved at holde afstand, huske håndhygiejnen og blive hjemme, hvis vi er syge. Vi må ikke slække på reglerne og de gode vaner nu, for så er det, at det kan gå galt. Det er det lange seje træk, der er det væsentlige for at sikre, at vi ikke får endnu et smitteudbrud, sagde hun her i avisen.

Hun fortalte også, at smittetrykket i Høje-Taastrup steg lidt henover sommeren, og at kommunen derfor var i kontakt med sundhedsmyndighederne om, hvordan man skulle forholde sig.

- Men smitten var spredt flere steder, så man kunne ikke sige, at nogen skulle gøre noget særligt for at bremse det. Det er os allesammen, der skal huske at følge de gængse regler om afstand og håndhygiejne, lød det fra Ulla Callesen.

Er klar til et udbrud Hun understregede dog også, at Høje-Taastrup Kommune er klar til at håndtere et eventuelt lokalt udbrud.

- Vi følger fuldstændig sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og vi har værnemidler nok til at håndtere et udbrud. Vi havde meget tidligt i forløbet et udbrud på et plejecenter, hvor flere ansatte og beboere blev smittet, og dengang lavede vi en organisering med decentrale corona-teams, der kan håndtere tingene på stedet. Det vil vi lynhurtigt kunne køre i stilling igen, fortæller Ulla Callesen.