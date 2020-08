Seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at i alt 14.045 borgere i Høje-Taastrup Kommune er blevet testet for ny coronavirus siden smitten kom til landet. Heraf er 290 bekræftet smittet med corona. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Smitten topper igen: - Der er ikke et mønster

Taastrup - 27. august 2020 kl. 20:19 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har Høje-Taastrup Kommune jævnligt ligger i toppen af listen over kommuner med forholdsvis mange borgere smittet med ny coronavirus.

Men tallene skifter hver dag, og det er svært at sige, hvorfor netop Høje-Taastrup springer af og på toppen af listen, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

Derfor har han efterlyst mere information om, hvordan smitten er udbredt, og det arbejders der nu på at kunne levere fra Statens Serum Institut, fortæller borgmesteren.

- Det er jo ikke fordi, vi vil have navn og adresse på de smittede, men det ville være godt at kunne få oplyst, hvis det eksempelvis er inden for et bestemt område eller en bestemt etnisk gruppe, at smitten er udbredt, siger Michael Ziegler.

Det har dog ikke været tilfældet indtil videre, siger han.

- De meldinger, vi får, er, at der ikke er et mønster i smitten. Så vi kan ikke gøre meget andet at sørge for en generel information, siger Michael Ziegler.

En stor opgave

De seneste tal viser, at der er registreret 12 nye smittede i Høje-Taastrup Kommune de seneste syv dage. Det giver en såkaldt incidens på 23,6, som er antallet af smittede per 100.000 indbyggere. Når tallet er over 20, bliver der holdt særligt øje med kommunen.

Og selvom coronaudbruddet og dets konsekvenser helt naturligt er en national opgave at løse, så mener Michael Ziegler også, at kommunerne har en stor opgave.

- Vi har jo en tættere dialog med borgerne end Statens Serum Institut. Derfor har vi selvfølgelig en opgave i at informere vores borgere bedst muligt om, hvordan man skal forholde sig, men det er også en balancegang. Hvis vi hele tiden råber »ræven kommer«, så mister det lidt sin funktion, og til sidst hører man ikke informationerne mere, siger han.

Høje-Taastrup Kommune har blandt andet sendt informationer om corona ud på fremmedsprog, ligesom de har informeret om udbruddet på sin Facebook-side.

- Vi har for eksempel også skrevet ud til vores lokale handelsstandsforening for at sikre, at alle er helt med og gør, hvad de kan, fortæller Michael Ziegler.

