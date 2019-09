Transformationen til ZENZ by Frisør Steen betyder, at Jeanne Steen Christensens salon i Taastrup bliver en certificeret Grøn Salon Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Slut med skadelige kemikalier: Populær frisør bliver Grøn Salon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut med skadelige kemikalier: Populær frisør bliver Grøn Salon

Taastrup - 01. september 2019 kl. 15:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mange overvejelser har Jeanne Steen Christensen fra Frisør Steen i Taastrup truffet beslutningen om at blive en bæredygtig frisørsalon.

Salonen skal fremover have fokus på klima, miljø, økologi og bæredygtighed, og det kommer til at ske i samarbejde med ZENZ Organic Hairdressing.

Den 6. september afholdes der derfor reception i salonen for at fejre, at den nu er en del af ZENZ' univers, hvor der arbejdes med økologiske svanemærkede produkter.

Transformationen til ZENZ by Frisør Steen betyder også, at salonen bliver en certificeret Grøn Salon. Det betyder, at salonen ikke anvender nogen form for produkter med sundhedsskadelige kemikalier, og så er det slut med permanenter, kemiske behandlinger og skadelige dampe.

Alle de nuværende ansatte bliver i salonen.

For at blive en certificeret Grøn Salon, skal salonen leve op til en række krav. Hvert år kommer organisationen bag Grøn Salon på uanmeldt besøg og kontrollerer, at salonen følger de opstillede retningslinjer.

Når man som kunde besøger en Grøn Salon er man derfor garanteret, at en tredjepart tjekker, at salonen holder, hvad den lover, og at der ikke anvendes sundhedsskadelige kemikalier (ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende, kræftfremkaldende mv.). Det gælder både i de produkter som bruges i forbindelse med behandlinger, men også alle andre produkter, som rengøringsprodukter m.m.

Som Grøn Salon forpligter man sig til at undgå alt skadelig kemi, samt at gøre en systematisk indsats for at optimere frisørsalonens energiforbrug og at bruge økologiske produkter samtlige steder, det er muligt.

ZENZ by Frisør Steen er på nuværende tidspunkt den eneste Grønne Salon i Taastrup. I Ishøj er Salon Care eneste Grønne Salon.