Da 21-årige Louise Adelskov flyttede til Høje-Taastrup med sin kæreste langt fra sin hjemby, havde hun svært ved at skabe sig et nyt netværk. Men det er nu lykkedes. Foto: PR

Slut med ensomme hverdage: Sådan fandt Louise nye venner

Taastrup - 05. marts 2021 kl. 19:29

Da 21-årige Louise Adelskov flyttede sammen med sin kæreste i Høje-Taastrup, langt fra sin egen hjemby, byttede hun på samme tid trygge rammer ud med uvante omgivelser og lange ensomme hverdage.

Det blev kun sværere, da hendes daværende veninder begyndte at aflyse aftaler, og kontakten blev mindre, da det altid var Louise, der skulle kontakte veninderne.

Hun tog derfor et aktivt valg om at finde nye veninder. Det gjorde hun gennem Boblberg, som er en digitale platform for sociale fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed.

Det var dog et svært skridt for Louise Adelskov, da hun blandt andet lider af borderline, OCD, angst og PTSD. Alligevel sprang hun ud i det, og det har hun ikke fortrudt.

Hun blev nemlig kontaktet af Sarah, som havde set boblen, som Louise havde skrevet. De to piger skrev sammen i et par dage, før de mødte hinanden. Sarah havde inviteret Louise ud og bowle sammen med hende og hendes veninde Pernille. Lige siden har de tre piger skrevet sammen dagligt og set hinanden cirka en gang om ugen.

- På Boblberg har jeg fundet veninder, som gør hverdagen bedre. Jeg føler mig ikke længere glemt og overset som tidligere, ej heller påtrængende når det altid var mig, som skulle tage kontakten til mine veninder. Det føles naturligt at være sammen med Sarah og Pernille - vi har bare en god kemi, siger Louise Adelskov.

Svær erkendelse

For Louise var det svært at erkende, at hun havde en hverdag, som var præget af stor ensomhed, efter hun var flyttet hjem til sin kæreste, og hvor nye venner og bekendte ikke naturligt kom ind i hendes liv, da hun på daværende tidspunkt hverken gik i skole eller havde et arbejde. Tanken om aktivt at opsøge veninder virkede for Louise desperat. Hvad ville andre tænke om hende, hvis hun brugte en onlineplatform til at finde nye venner, og endnu værre - hvad hvis nogen hun kendte, fandt ud af det? Hvad ville de så ikke tænke?

- Det er blandingen af at blive dømt og frygten for, at der ikke var andre, som brugte Boblberg, der gjorde det grænseoverskridende at skulle blotte sig og åbne på om ens tomrum, siger Louise Adelskov.

Hun overkom de negative tanker og fokuserede i stedet på, at der intet var at tabe ved at prøve Boblberg. Selvom det var svært, så var det for Louise vigtigt at være ærlig, da hun skrev sin bobl omkring hvad hun søgte, og lidt om hvem hun selv er. Louise skrev i sin bobl, at hun lider af Borderline, OCD, angst og PTSD, som kan påvirke hendes hverdag negativt i nogle perioder, og hun var lidt bekymret for, hvordan andre på Boblberg ville reagere.

Men nu hvor hun har prøvet Boblberg, så har hun kun gode ting at sige. Hun har nemlig kun haft positive oplevelser og mødt søde mennesker, der er meget accepterende og imødekommende.

- Det er et rart sted at være, og jeg har kun oplevet gode ting og mødt søde mennesker på Boblberg. Jeg tror, der er mange unge mennesker, som måske synes det er lidt svært at møde nye venner ansigt til ansigt, der kunne have stor glæde af Boblberg. Spring ud i det, lyder opfordringen fra Louise Adelskov.

Flere er ensomme

Under Corona er ensomheden blandt borgerne steget markant, og behovet for digitale fællesskaber er blevet større og mere efterspurgt end nogensinde.

Boblberg har under pandemien oplevet, at trafikken på platformen er tredoblet, og endnu flere borgere fra hele landet opsøger fællesskaber under en svær tid med restriktioner, isolation og hjemsendelse.

På Boblberg.dk deler mere end 340.000 medlemmer allerede deres interesser med hinanden, og søger alt fra nye venner, motionsmakkere og kulturgrupper til nogen at snakke med i en svær tid og digitale pennevenner.

Boblberg samarbejder med landets kommuner og landsdækkende organisationer om at skabe en social relation mellem andre mennesker på baggrund af fælles interesser.

Se mere på www.Boblberg.dk.