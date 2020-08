26-årige Jakob Olsen har planer om at stille op i RAAM igen i 2022. Foto: Mie Neel

Slog rekorden: Men Jakob er slet ikke færdig med verdens hårdeste cykelløb

Selvom han er indehaver af den danske rekord, så er 26-årige Jakob Olsen ikke færdig med at køre verdens hårdeste cykelløb.

Faktisk er forberedelserne frem mod Race Across America i 2022 allerede i fuld gang. Cyklen bliver luftet mere og mere, og turene bliver længere.

Det handler om at få masser af kilometer i benene, så han kan opfylde sit mål om at køre endnu stærkere næste gang, han stiller op.

- Nu har jeg vist, at jeg kan. I 2022 satser jeg på at køre stærkere. Jeg tror på, at jeg kan skære 24 timer af. Det er det, jeg vil forsøge, men jeg går lidt stille med dørene, siger Jakob Olsen.