Det var et noget overraskende fund, man fandt i City 2 onsdag. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Slange fundet i elevatorskakt i storcenter

Normalt er det kunstige væsner, og derfor var det også et overraskende fund, man fandt i City 2 onsdag.

Her dukkede der nemlig en slange op i en elevatorskakt.

Slangen var ikke levende, men helt udtørret, da den blev fundet, kan man se på et billede.

Det er City 2-ledelsens formodning, at slangen har levet i flere år i centret.

Slangen stak af fra Bonnie Dyrecenter for fire eller fem år siden. Forretningen lukkede i City 2 for fire år siden, fortæller Litten Camille Bloch.

City 2 har selv lavet et Facebook-opslag med fundet, og her skriver en bruger, at »Godt det bare er en lille harmløs kornsnog der har været løs i centeret«.