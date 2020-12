Julens gudstjenester bliver anderledes i år på grund af corona-situationen, da der må være færre mennesker samlet i kirkerne. Her er det Reerslev Kirke. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Slår fast: Gudstjenester bliver afholdt

Taastrup - 19. december 2020 kl. 08:10 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Flere steder i andre kommuner er julegudstjenesterne aflyst, medarbejdere i forskellige kirker har udtrykt bekymringer, og eksperter har advaret mod at holde dem af hensyn til smittefare.

Samtidig har SF opfordret til, at man lukke kirkerne.

Det siger partiets sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) til DR.

- Jeg håber, at man kan finde nogle andre gode måder at holde gudstjenester på. Det kunne være, at vi kunne sende gudstjenester i fjernsynet og alliere os med nogle af medierne. Men det giver simpelthen ikke mening, at vi går ud og mødes med mange mennesker, vi ikke kender, i en situation, hvor det er det, vi skal prøve at lade være med, siger hun.

De bekymringer kommer efter rekordhøje smittetal med over 4500 dagligt nysmittede med Covid-19 fredag.

Selvom kirkerne generelt på onsdagens pressemøde fik ros af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke for at være gode til at overholde og efterleve myndighedernes retningslinjer, så er flere kirker altså bekymrede for julegudstjenesterne i år, selvom der vil være færre kirkegængere spredt ud på flere gudstjenester.

I Høje-Taastrup Provsti er den umiddelbare plan at gennemføre de planlagte gudstjenester, fortæller provst Søren Nolsøe, der også er sognepræst i Rønnevang Kirke.

- Vi følger, hvad fagpersonerne siger, og når biskoppen siger, at vi holder fast i julegudstjenesterne, så gør vi det, siger Søren Nolsøe,

Han anerkender dog, at der har været talt om det i kommunens kirker, men selv frygter han ikke, at gudstjenesterne bliver smittebomber.

- Det er ikke noget, jeg selv frygter. Og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at for at det ikke sker og for at overholde retningslinjerne. Som nævnt følger vi, hvad fagpersonerne siger, og det gælder også sundhedsmyndighederne, siger Søren Nolsøe.

Til alle gudstjenester i kirkerne skal man have billet, da der er begrænsede pladser. Til nogle julegudstjenester må man ikke synge, da der så kan være flere til stede,

Søren Nolsøe fortæller, at han ikke har overblikket over, om der er ledige pladser i kirkerne. Men man kan tjekke kirkernes hjemmesider eller ringe til dem.

