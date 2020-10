Slået ud: Narmins hjem skal rives ned - for anden gang

Du skal flytte og din bolig skal rives ned.

Sådan lød beskeden til 34-årige Narmin Hassan i et brev, hun for nylig modtog i postkassen i sit hjem i Taastrupgaard.

En besked, som mange ikke vil være glade for at få, og som også slog Narmin Hassan ud. Det var nemlig ikke første gang, at hun modtog den besked i sin postkasse: Hun var blandt de beboere, der skulle forlade deres hjem for halvandet år siden, fordi det skulle rives ned i den første nedrivning i Taastrupgaard. Hun blev derfor genhuset i en anden bolig i området - men nu skal den altså også rives ned for at opfylde ghettolovens krav om, at max 40 procent af boligerne i Taastrupgaard må være almene familieboliger.