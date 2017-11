Øjnene er rettet fokuseret mod sigtemidlerne, og pegefingeren lægger lige de der gram ekstra tryk på, før riflen siger »bang«, og skuddet sendt mod skiven. Foto: GREGERS KIRDORF

Skytteforeningen får besøg af 21 femteklasser

Taastrup - 16. november 2017 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 18. november er der landsdelsfinale i Skole DM i Skydning, hvor 84 børn fra 5. klasser fra Slagelse, Holbæk, Lejre og Roskilde mødes for at finde ud af, hvem der er bedst til at ramme plet.

Fløng-Hedehusene Skytteforening lægger skydebaner til.

Øjnene er rettet fokuseret mod sigtemidlerne, og pegefingeren lægger lige de der gram ekstra tryk på, før riflen siger 'bang', og skuddet sendt mod skiven.

5. klasserne har trænet flittigt i den lokale skytteforening i det, der hedder Skole DM i Skydning, som DGI og Dansk Skoleidræt står bag.

Det er et tilbud til elever i 5. klasse om at besøge den lokale skydebane og stifte bekendtskab med skydeidrætten, teknikken i at ramme plet og de sikkerhedsmæssige forholdsregler i sporten.

Kan vinde 8000 kroner

Eleverne har været til træning et par gange i skytteforeningen, hvor foreningens instruktører har stået for træningen og mandsopdækket eleverne inde på skydebanen.

Efter den indledende træning er eleverne inddelt i hold á fire elever, og skyder en hel skydning med 20 skud, der tæller i den store turnering.

- Nu skal de 21 bedste hold mødes i Fløng den 18. november. Herfra går de tre bedste hold videre til den store landsfinale den 25. november på DGI Skydnings baner i Vingsted ved Vejle. Til finalen dyster holdene om en præmiesum på 20.000 kroner, hvor vinderholdet går hjem med 8.000 til klassen, siger Kim Bay, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Pigerne er tit bedst

I skydning betyder skyttens størrelse, styrke eller hurtighed stort set ikke noget for resultaterne.

Det gør til gengæld evnen til at koncentrere sig og fokusere på en bestemt opgave - en evne som skydning er med til at træne. Derfor oplever mange elever, som måske ellers har svært ved idræt eller ved at deltage i holdsport, at her er der en sportsgren, hvor de normale skel er visket ud, og hvor rollerne er byttet om.

- Skydning er et anderledes idrætstilbud, som har den fordel, at piger og drenge dyster på præcis samme niveau, siger Kim Bay og fortsætter:

- Faktisk oplever vi ofte, at de stille piger klarer sig bedst, fordi de er lige en tak bedre til at koncentrere sig og fokusere på opgaven, frem for 'bare' at sige bang.

Flere af landets dygtigste skytter har lært idrætten at kende igennem Skole DM i Skydning. Der vil helt sikkert vise sig nye talenter igen i år.

Landsdelsfinalen bliver afholdt den på lørdag den 18. november 2017 kl. 9.00 til 13.00 Fløng Skole, Soderupvej, 2640 Hedehusene.