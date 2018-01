Se billedserie Vestegnens Politi har indført visitationszone i Taastrup efter skyderiet søndag aften.

Skyderi ved Netto: Politiet indfører visitationszone

Taastrup - 22. januar 2018 kl. 18:15 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har besluttet at indføre en visitationszone i Taastrup efter skyderiet søndag aften, hvor en 31-årig mand blev ramt af to skud foran Netto-butikken på Høje Taastrup Vej.

Samtidig vil politiet gerne i kontakt med borgere, som sidder inde med oplysninger.

Visitationszonen dækker dele af Høje-Taastrup Kommune og gælder fra mandag den 22. januar kl. 23 til mandag den 19. februar kl. 23.

Baggrunden for beslutningen er, at der søndag aften blev skudt mod en 31-årig mand på parkeringspladsen på Høje Taastrup Vej 6.

Skyderiet fandt sted søndag den 21. januar cirka kl. 21.40. Den 31-årige mand blev ramt to gange og søgte tilflugt i Netto-butikken. Han blev bragt til Rigshospitalets traumecenter, og den seneste melding er, at han er uden for livsfare. Politiet har endnu ikke oplyst, om den 31-årige mand er fra lokalområdet, men har tidligere udtalt, at han ikke er et tilfældigt offer.

Vestegnens Politi efterforsker episoden som forsøg på drab på manden, der har relationer til en bandegruppering, men politiet kender indtil videre ikke motivet:

»Vi efterforsker bredt og holder alle muligheder åbne, og vi har naturligvis et øje for, om hændelsen kan være banderelateret, men det ved vi ikke på nuværende tidspunkt,« siger politiinspektør Mikael Wern, Vestegnens Politi.

Han tilføjer, at politiet meget gerne hører fra vidner, som måtte have set noget mistænkeligt ved Høje Taastrup Vej umiddelbart før, under eller efter kl. 21.40 søndag aften. Henvendelse kan ske Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

Vestegnens Politi har i øvrigt styrket patruljeringen og skærpet sin opmærksomhed i området.

Beslutningen om visitationszonen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Visitationszonen er afgrænset sådan:

Mod nord ad Roskildevej fra Selsmosevej til Halland Boulevard. Mod vest ad Halland Boulevard fra Roskildevej til Skåne Boulevard. Mod syd ad Skåne Boulevard fra Halland Boulevard til Hveen Boulevard videre ad Hveen Boulevard til Høje Taastrup Vej videre ad Høje Taastrup Vej og videre af Skolevej til Østerparken. Mod øst ad Østerparken fra Skolevej til Dorphs Alle og videre ad Dorphs Alle til Zeniavej og videre ad Zeniavej til Østerparken og videre ad Østerparken til Parkvej og videre ad Parkvej til Taastrup Hovedgade og videre ad Taastrup Hovedgade til Kirkevej og videre ad Kirkevej til Selsmosevej og videre ad Selsmosevej til Roskildevej.