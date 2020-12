Se billedserie Skuespiller Simon Krogh Stenspil fra Fløng er vældig glad for jul, og han har i en del år samlet på sjove julekugler til ophæng på træet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skuespillerens jul: - Jeg er en nørd med fjollede julekugler

Taastrup - 22. december 2020 kl. 19:49 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Lyskæder på huset, storproduktion af konfekt og hygge med den nærmeste familie, med alt hvad der dertil hører af små og store traditioner, er et par af ingredienserne i skuespiller Simon Krogh Stenspils jul. Han er opvokset i Fløng og bor i sit barndomshjem.

I år passer familien på ikke at være for mange samlet, blandt andet af hensyn til hans mormor på 92 år, men skuespilleren har i december også brugt tiden på at sprede lidt julesjov på en anderledes måde med små 30 sekunders klip kaldet julereels på Instagram, som han laver sammen med sin kæreste, skuespiller Anna Stokholm.

- Det har gjort Covid-tiden lidt mere spændende og er egentlig tænkt som et break fra hvordan verden ser ud lige nu, forklarer Simon Stenspil.

Hvilken juletradition betyder mest for dig?

- Vi har specielt to juletraditioner, som jeg elsker. Den 23. december laver vi julekonfekt til den helt store guldmedalje. Det stikker altid helt af med virkelig ondt i maverne af grin og marcipan. Det andet er vores hus, det er mit barndomshjem, og for 10-12 år siden startede jeg en tradition med at pynte det med lys. Det giver ligesom en fantastisk start på december, og julehyggen og de mørke måjneder går i gang. Jeg elsker det, siger Simon Stenspil.

Har du et stykke julepynt eller en juledekoration, der betyder ekstra meget for dig?

- Jeg er en nørd med fjollede julekugler og har i en del år samlet sammen fra New York, Paris, Budapest, London og flere steder, hvor jeg har faldet over nogle helt grillede slags. Jeg har en ballondyrshund, en dinosaur, en popcornvogn og en rumraket, siger Simon Stenspil.

Hvad er dit bedste juleminde?

- Mine bedste minder vil altid være, da min morfar også var her, og julen blev holdt i en lille treværelses lejlighed i Glostrup hos mine bedsteforældre. Det var noget helt særligt at komme derhjemme, spise morfars sovs og brune kartofler og se Disneys Juleshow, som stadig er en virkelig vigtig ting for mig den 24. december. I år har jeg så overtaget den vigtigste, sværeste og største opgave: at lave de brune kartofler. Det bliver stort, og jeg er gået i skarp træning.

Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har fået?

- Jeg har fået vanvittigt mange gaver. Og nogle af de fedeste har være instrumenter. Jeg elsker musik og har spillet trommer lige siden jeg kan huske. Men for mange år siden fik jeg en legetøjskran. En jeg altid havde ønsket mig, og jeg husker tydeligt alle de timer, jeg har brugt sammen med den kran. Jeg har den faktisk stadig oppe på loftet et sted, så den kommer til at gå i arv, når min nevø bliver lidt større, fortæller skuespilleren.

Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har givet?

- Jeg har engang været med på en gave sammen med min far og søster, hvor vi sparede sammen i laaaaang tid og købte min mor en MG Midget, som er en lille rød sportsvogn fra '71. Min mor og far havde netop sådan en bil, da de ikke havde fået Cecilie og mig endnu, og derfor skulle min mor have sådan en bil igen. Den stod med den flotteste sløjfe på nede i gården hos min mormor og morfar, og min mor blev så overrasket og har stadig bilen, og hun nyder at køre i den om sommeren, siger Simon Stenspil.

Hvad er essensen af jul for dig?

- Essensen af jul for mig er samværet. Familie, venner, hygge, Home Alone-filmene og Disneys Juleshow. Lige der hvor en af Askepots mus tråder nålen for at sy Askepots kjole ved at stikke hele armen igennem nåleøjet, så er det ægte jul for mig, og jeg glæder mig hvert eneste år.

