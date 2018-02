Se billedserie I knap 50 år har Kurt Persson ejet Hedehusene Produkthandel. Han lærte faget ved at se sin far over skulderen og har opdraget sine sønner på samme måde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skrot har fyldt Kurts arbejdsliv i 50 år

Taastrup - 15. februar 2018 kl. 12:32 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvis unge spørger til mit arbejde, plejer jeg at sige, at jeg handler med skrot. Så ved de, hvad det drejer sig om. Men man kan også kalde det jernhandler eller produkthandler,« siger Kurt Persson.

Få minutter inden den forklaring, har han siddet i førerhuset på en himmelblå læssemaskine midt på virksomhedens åbne plads blandt tårne af metaldele og sorteret et kølesystem med hjælp af en polygrab.

Den nu 70-årige produkthandler har haft Hedehusene Produkthandel på Fløng-delen af Hovedgaden siden 1968. Han overtog den fra sin far og regner med, at det er hans to sønner, der en dag skal overtage forretningen. De er allerede en del af virksomheden og har ligesom Kurt Persson selv lært faget at kende ved at se deres far over skulderen og være med på sorteringspladsen, mens der arbejdes.

Vokset op med metallet

Kurt Persson er vokset op i Hedehusene og overtog sin fars produkthandel, da han var færdig med sin militærtjeneste i 1968.

»Det var mit eget valg. Jeg var født ind i det. Jeg kunne godt lide, at det er frit, at der er mange muligheder, man er meget udendørs, og så møder man utrolig mange forskellige mennesker,« siger Kurt Persson, der inden militærtjenesten blev udlært typograf for at have noget at falde tilbage på, selvom det nok lå lidt i kortene, at han skulle overtage efter sin far, som selv startede op med at købe og sælge metal fra baghaven.

Kurt Persson har således ikke nogen egentlig uddannelse inden for jernhandel, men var ganske enkelt til stede og med i sin fars virksomhed, og fik ad den vej faget ind under huden.

»Jeg var her. Også efter skole,« lyder hans korte beskrivelse.

»Dengang var der mere arbejde med hænderne i det. Det var mere manuelt, og miljøet var ikke noget, man gik op i på samme måde som i dag. Det var epokegørende, da man fra slutningen af 1960'erne ikke længere skulle løfte med håndkraft, men havde en kran,« husker Kurt Persson, der føjer til, at prisen for jern i 1968 lå på 15-20 øre pr. kilo, mens den i dag ligger på en krone.

Det er flere tons metal, der kommer ind og ud fra hans matrikel i Hedehusene hver eneste dag, og han fører stadig sine egne maskiner hjemmevant rundt på pladsen.

Hos Hedehusene Produkthandel er fokus på selve handlen af skrotmetal og sorteringen af de forskellige metaller, mens omsmeltning og omformning til nye genstande foregår andre steder.

»Vi sorterer, men vi har ingen produktion. Vi er mere som en købmand, der opkøber og sælger videre. Vi får materialerne fra fabrikker, mekanikere, maskinfabrikker eller elektrikere, der kommer med kabelaffald. Vi sorterer og klipper metallet, så det får en størrelse, som værkerne kan bruge. Og så sælger vi det til stål- eller metalværker. Mange af de dele, der har været her, bliver til jernbjælker, jernplader eller bildele,« fortæller produkthandleren.

En god købmand

»Man skal være en god købmand og kunne begå sig. Det er i bund og grund hvad det handler om,« siger Kurt Persson, i forhold til hvad der er vigtigt at kunne som produkthandler.

Selvom han i november fyldte 70 år, og hans to sønner er en del af foretagendet, nyder Kurt fortsat sit arbejde.

»Det er en oplevelse hver dag. Jeg kan godt lide mit arbejde. Jeg synes, at det er rart, dejligt og spændende, og så er jeg sammen med mine drenge hver dag,« siger han.

Han møder hver morgen kl. 6, og den første time til halvanden inden åbningstid går med at fjerne alle de ting, der er afleveret til ham vedpladsens låger.

Når de indkomne varer er sorteret, bliver de kørt over på en anden nærliggende grund, som produkthandlen har haft i et års tid. Her er der også en hal, så varerne kan stå indendørs.

Rundt om på sorteringspladsen ved Hovedgaden danner det sorterede og endnu ikke sorterede metal høje bunker, og i store tønder ligger forskelligt metal og kabler snorlige og venter på at nogen henter det.

Så snart Kurt Persson ser sit snit til det, sætter han sig i et andet førerhus og begynder at læsse over på en ventende lastbil, der skal videre med varerne til Sverige.

Børnebørn vil handle jern

Produkthandlerens to sønner Magnus og Emil Persson lærte at sortere allerede da de var små, og Kurt Persson tog jernrør med messinghaner med hjem, som de kunne skille ad.

De to sønner har ikke følt sig presset til at blive en del af virksomheden eller at skulle overtage på et tidspunkt, men siger, at det har været en naturlig del af deres opvækst.

»Det er en fornøjelse at arbejde sammen med min bror og far, for vi kender hinanden godt og får forretningen til at glide,« siger Magnus Persson.

»Det er fint. Man kender jo hinanden, og vi har altid hjulpet lidt til,« siger Emil Persson.

Mens Magnus Persson har været med i omkring 13 år efterhånden og med sin lillebrors ord er »bidt af jern og metal«, blev Emil Persson en del af sin fars virksomhed for et år siden.

»Jeg kan lide, at det er håndgribelige materialer, vi arbejder med. Det er jo ting man kan se og røre ved, og ikke aktier eller værdipapirer, vi sælger. Jeg kan lide alle dele af arbejdsprocessen, lige fra at sortere og sælge videre til at lave regnskab og kontorarbejde. Jeg føler mig enormt priviligeret ved at have et arbejde, jeg godt kan lide,« siger Magnus Persson, der også fremhæver, at de tre lægger vægt på at kunne yde en god service, være hjælpsom og behandle alle kunder pænt, uanset om det er en privat, der kommer med øldåser eller en lastbil, der har et ordentligt læs jern med.

»Jeg kan godt lide tanken om, at vi er tredje generations jernhandlere, og vi vil gå langt for at kunne fortsætte virksomheden. Med udvidelsen gennem den nye plads, som vi fik for et år siden, var det et godt tidspunkt at komme ind på,« siger Emil Persson, der også er faldet for uforudsigeligheden ved ikke at vide, hvad den næste trailer eller trillebør indeholder.

Flere af børnebørnene har besøgt deres farfars produkthandel. Emils datter, der går i børnehave, har desuden allerede ytret, at hun vil være jernhandler, når hun bliver stor. Hun har også rettet sin far, da han skulle forklare hendes veninder, hvorfor han havde fået en skramme på armen.

»Jeg rev mig på en ledning,« lød Emil Perssons forklaring til børnene.

»Det hedder da et kabel, far;« kom det fra datteren.