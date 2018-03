Skrækscenarie: Store besparelser på vej

- Det er vigtigt for byrådet, at vi har det lange lys på i forhold til de udfordringer, vi står overfor, blandt andet den reform af det såkaldte udligningssystem, der omfordeler penge mellem landets kommuner. Lige nu foreligger der et oplæg til revision af udligningssystemet, som uanset hvilken model, et flertal i folketinget måtte vælge, vil koste Høje-Taastrup Kommune dyrt, forklarede borgmester Michael Ziegler (K) på aftenens byrådsmøde.

- Det er et højere måltal, end vi plejer at have, men det skal ses i lyset af risikoen for, at vi bliver uheldigt ramt af udligningssystemet. Så det er for at have et beredskab, så vi har noget at vælge imellem, hvis det skulle gå så galt, som det kan se ud til, sagde Michael Ziegler.