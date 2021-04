Se billedserie - Vi må nok bare indse, at vi her på Vestegnen skal teste os lidt oftere end andre steder, lyder det fra centerchef for Institutions- og Skoleområdet, Flemming Ellingsen, efter to skoler i Høje-Taastrup Kommune er blevet lukket. Foto: Kasper Ellesøe

Skoler lukket: Smittekæder skaber bekymring

Taastrup - 22. april 2021 kl. 09:33 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Coronaen vil ikke rigtig slippe sit tag i Høje-Taastrup Kommune, og smittetallene har nu i en periode været så høje, at kommunen er på kanten af endnu en nedlukning. De såkaldte testjusterede smittetal placerer kommunen på en andenplads og farver den gul, hvilket indikerer et højt smittetal og risiko for nedlukning af alle skoler, fritidstilbud og visse butikker.

Og netop nu er to skoler blevet lukket. Ole Rømer-Skolens Selsmoseafdeling er lukket, og onsdag eftermiddag fik kommunen påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at lukke Torstorp Skole fra torsdag.

På Torstorp Skole er problemet, at smitten kan findes i fem forskellige smittekæder, som ikke har noget med hinanden at gøre.

- Der er ikke nogen relation mellem børnene, og det er det, der har gjort Styrelsen for Patientsikkerhed bekymret. Det betyder jo, at smitten kommer mange forskellige steder fra, siger Flemming Ellingsen, centerchef for Institutions- og Skoleområdet i Høje-Taastrup.

Skolen skal som udgangspunkt være lukket i syv dage til og med den 28. april. Elever må dog gerne komme tilbage, hvis de kan fremvise en negativ PCR-test - hvis de kan det, må de vende tilbage den 26. april.

En kæmpe appel Skolechefen vil dog gerne komme med en kæmpe appel til alle borgere i kommunen:

- Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle lader os teste to gange om ugen. Nu skal vi have bugt med den smitte, og vi bliver nødt til at gøre det i fællesskab, siger Flemming Ellingsen. (Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan ser de testkorrigerede incidenstal ud. Kommer det over 200, bliver alle skoler og fritidstilbud automatisk lukket. Kilde: Statens Serum Institut

Han kigger med bekymring på de nye smittetal hver dag, hvor Høje-Taastrup igen er røget øverst på listen over kommuner med høje smittetal.

- Vi kan godt mærke, at vi er pressede. Vi kan se på landsplan, at mange børn og unge er smittede, og det gør sig også gældende hos os. Vi må nok bare indse, at vi her på Vestegnen skal teste os lidt oftere end andre steder, siger Flemming Ellingsen og slutter af med en kæmpe ros til medarbejderne på børne- og ungeområdet:

- Jeg er dybt benovet over vores medarbejdere, der bare bliver ved med at hænge i og står i det hver dag. Det er helt utroligt. Dels med den smittefare, der jo er, og dels med alle de nye restriktioner og regler, der hele tiden kommer, om som de skal forholde sig til. Jeg lægger mig fladt ned over, hvor godt de klarer det, siger han.