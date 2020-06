Det er skolelederen, der har brugt et alt for alarmerende sprogbrug i en besked udsendt på Fløng Skoles Aula. Foto: Skråfoto

Skoleleder indrømmer fejl: Mit sprogbrug var for alarmerende

Taastrup - 26. juni 2020 kl. 13:38 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var skolelederen der overgik virkeligheden, da hun sendte en besked ud til forældrene på Fløng Skole, om at flere piger havde oplevet krænkende adfærd og at det kun var et spørgsmål om tid, før der ville ske en voldtægt.

I en ny besked til forældrene, sendt på skolens Aula erkender konstitueret skoleleder Anne Marie Andreasen, at hun overdramatiserede, og at hun ikke skulle have sendt beskeden ud overhovedet.

- Min besked i Aula i onsdags var skrevet i et alt for alarmerende sprogbrug. Den er skrevet i den bedste mening, men det var helt klart ikke nogen god ide at sende sådan en besked ud via Aula. Samtidig burde jeg have tjekket med ledelsen på Rådhuset, hvad status var, før jeg udsendte beskeden, skriver skolelederen på Fløng Skole.

Hvis hun havde gjort det ville hun være blevet informeret om, at både politi og SSP er i fuld gang med at håndtere udfordringerne omkring de unges sommeraftner på områder i og omkring Fløng Skole.

Der har været udfordringer For der har været udfordringer med Alkohol og Fritidsklubben Engvadgaard har i de seneste to uger haft indkaldt forældre til elever i 6.-9. klasse til dialogmøder for at håndtere situationen, hvor de unge ifølge en flyer om dialogmøderne, har drukket alkohol, holdt snavekonkurrence og haft svært ved at holde afstand.

Det erkender også skoleleder Anne Marie Andreasen.

- Det er rigtigt, at der har været udfordringer med alkohol. Der har været problemer med at holde afstand, og der løbes rundt på skolens tage. I tirsdags kom det yderligere frem, at der desværre også har været grænseoverskridende episoder, hvor piger er blevet antastet og berørt - mod deres vilje. Hvilket er helt uanstændigt og uantageligt. Det skal der gøres noget ved, og det er der også blevet gjort noget ved. Og indsatsen fortsætter, skriver hun i forældre-beskeden.

Kommunens vagter vil holde løbende opsyn, Kommunens SSP er i området og tager fat i de unge, og man har samtidig haft fat i der personer, der har vist den mest grænseoverskridende adfær.

Derudover har Vestegnens Politi fortalt, at man øger patruljeringen i området.

Forældremøde planlagt Næste led i planen, er at der er blevet indkaldt til et haste-forældremøde mandag den 29. juni. Her vil borgmester Michael Ziegler (K), udvalgsformand Kurt Scheelsbeck (K), SSP og politiet samt andre være til stede. og fortælle om situationen og de tiltag, der gøres for at genskabe et trygt miljø for børn og unge i Fløng.

Grundet Corona-krisen vil vi opfordre til, at der alene kommer én forælder fra hvert hjem til mødet, som bliver afholdt i Flønghallen kl. 18.30-20.00

Vi har forsøgt at få en kommentar fra skoleleder på Fløng Skole Anne Marie Andreasen, leder af Fritidsklubben Engvadgård, Pia Knudsen, samt ungechef i Høje-Taastrup Kommune Pernille Kjeldgård, men Høje-Taastrup Kommunes kommunikationsafdeling oplyser, at ingen vil udtale sig om sagen, men henviser til de udtalelser, som formanden for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), er kommet med.

- Vi har længe vidst, at der foregik fester på skolens område i aften- og nattetimerne, men de er eskaleret den seneste tid. Derfor har der været fokus på problemet, og klubben har gjort det helt rigtige, nemlig at invitere forældrene til en række informationsmøder, hvoraf det sidste blev holdt så sent som i aftes. Her har der været fokus på de unges drikkeri, at der bliver solgt stoffer i området og at de unge holder kyssekonkurrencer, siger Kurt Scheelsbeck blandt andet.

