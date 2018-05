En flok stolte elever med deres sølvmedaljer efter andenpladsen ved DM i høvdinge bold.

Skoleelever henter medaljer til Taastrup

Taastrup - 17. maj 2018 kl. 16:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev til et sæt sølvmedaljer, da 5. b fra Taastrup Realskole deltog ved DM i høvdingebold. Ud af 15.000 elever og 1.500 hold, nåede holdet fra Taastrup-klassen frem til finalen om Danmarksmesterskabet.

- Vi strøg gennem indledende som puljevindere med maksimumpoint. Derefter gjaldt det "vind eller forsvind-kampene". Vi formår at vinde kvart- og semifinalen. I finalen står vi over for Rungsted Skole, som vi tidligere har slået i puljen, lyder det fra idrætslærer på Taastrup Realskole Jonas Mikkelsen.

Efter ét vundet sæt hver, havnede klasserne i den afgørende høvdingeduel, hvor Taastrup-eleverne trak det korteste strå og måtte tage til takke med sølvmedaljerne. Nervøsitet og personlige fejl, gjorde udslaget. Andenpladsen skulle lige fordøjes, men holdet har meget, det kan være stolte af, mener idrætslæren.

- Vi er meget stolte af vores elever. Både spillere og heppere var med til at gøre turen fantastisk. Camilla, 5.b's dygtige klasselærer, har skolet eleverne flot, og det har været fantastisk at være på tur med disse skønne unger. Der er ingen jeg hellere ville have været af sted med, fortæller Jonas Mikkelsen og fortsætter:

- Vi har intet at klage over og kan med lidt ekstra sol i kinderne, én sølvmedalje om halsen og mættet på oplevelser sige farvel til DM 2018. Det var fedt at få sat Taastrup Realskole på landkortet.