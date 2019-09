Det er blevet en tradition, at 0. klasserne på Hedehusene Skole slutter deres første skoledag af med at sende balloner afsted mod ukendte destinationer i håbet om, at de bliver fundet, og at der bliver svaret på en vedhæftet besked. Foto: Hedehusene Skole

Skolebørn håber på svar fra ballon-findere

De sidste fem år har eleverne fra den yngste årgang på Hedehusene Skole begyndt deres første skoleår nogensinde med at sende en ballon til vejrs for hver elev fra skolens idrætsbaner. I løbet af sensommeren og frem mod efterårsferien kan nogle af dem så være heldige at få svar på den lille besked med barnets navn og skolens mailadresse, der er vedhæftet samtlige balloner. Nogle år har skolen modtaget svar helt fra Sverige. Andre år må ballonerne være endt over havet.

