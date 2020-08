Byggeriet af Læringshus Nærheden er nu så langt, at der fredag kunne fejres rejsegilde på den nye skole.Og indtil videre holder tidsplanen, så den bliver klar til at tage imod de nye elever i august 2021.

Skole i helt nye rammer: - Vi smider de gamle skoleskemaer ud

- Disse vægge vil danne ramme for vores børn og unge, som vi gerne vil ruste bedst muligt til fremtidens udfordringer. Her skal børn synge sange, fange haletudser og bøje tyske verber, som vi andre har gjort, men de skal også lære på nye måder, nysgerrigt og undersøgende. De skal have lov til i langt højere grad end i min skoletid at mærke, røre, bygge og komme med løsninger. Faktisk arbejder vores lærere og pædagoger allerede sådan, men nu får vi rammerne, der i endnu højere grad understøtter dette, sagde borgmester Michael Ziegler (K) i sin tale ved rejsegildet.