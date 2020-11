Skole får penge til sunde madpakker

- Vores elever på fjerde årgang skal lære at smøre madpakker i en uge. Eleverne, som kommer fra mange forskellige sociale lag, har ofte meget usunde madpakker og '10´er-mad' med i skole. Det er lyst brød med chokolade og mælkesnitter, Corny- og Knoppers-barer. Vi skal lære dem om sunde madvarer og om at tage ansvar for egen sundhed, skriver Sheila Payne Momme, lærer på Borgerskolen i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.

- Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for rigtig mange elever. De 40 projekter, vi har valgt at støtte, giver eleverne oplevelser og viden, som de måske ellers ikke kunne få. Der var mange andre gode ansøgninger, så vi kan kun opfordre til, at man søger på ny, når vi igen uddeler legatmidler til foråret, siger Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning.