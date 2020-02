Skole får eget logo - inspireret af tårnfalken

- Det bliver ikke Læringshusets første logo, fordi skolen har allerede et logo nu, og det bliver helt sikkert heller ikke Læringshusets sidste logo. Det er også vigtigt, at vi tør genopfinde kendemærket undervejs, i takt med vi som skole udvikler os og samfundet omkring os løbende udvikler sig. Store virksomheder justerer jo også deres symboler i løbet af tiden, fortæller Casper Madsen, skoleleder i Læringshuset.

- Det har været en spændende proces med forskellige idéer og forslag i spil. Det startede med, at vi kontaktede Thomas Gyalokay, der er pædagogisk konsulent for naturlæring i Høje-Taastrup Kommune, som hjalp os med at finde frem til et dyr med nogle af de egenskaber, som kendetegner Læringshusets elever, og som er kendt i Nærheden og Hedehusene. Og han pegede på Tårnfalken, siger Casper Madsen.