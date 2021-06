Se billedserie Casper Dahl Stenfeldt og Nadja K. Andersen er henholdsvis næstformand og formand i Borgerskolens skolebestyrelse, og de har længe forsøgt at finde en løsning på skolens lokaleproblemer. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Skole er ved at drukne i sin egen succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole er ved at drukne i sin egen succes

Taastrup - 19. juni 2021 kl. 18:58 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Madkundskab er et populært fag på Borgerskolen i Taastrup. Til næste år har 43 elever ønsket at have det som obligatorisk valgfag. Og skolen har lærerkapacitet til at opfylde ønskerne. Men desværre bliver det maksimalt 25 af eleverne, der får deres første prioritet, madkundskab, opfyldt, for der er ikke plads i skolekøkkenet til alle 43 elever. Skolens ledelse bestræber sig på, at eleverne i det mindste får deres anden prioritet opfyldt, da eleverne skal til eksamen i faget.

Har vendt udvikling Borgerskolen er på en måde ved at drukne i sin egen succes, fordi skolen er meget søgt og har fået vendt en udvikling fra at en del af skolens udskolingselever søgte mod privatskoler til at de bliver på skolen og afslutter deres folkeskole.

I skolebestyrelsen er der glæde over, at skolen er populær, men frustration over, at der er en udbredt faglokalemangel. Problemet er ikke nyt og politisk er der fokus på problematikken.

Formand for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K) sagde før et planlagt udvalgsbesøg på skolen til Lokalavisen Taastrup:

- Det er 100 procent sikkert, at der skal gøres noget. Borgerskolen er en mønsterskole og en meget populær skole med fuld belægning, og lokalemæssigt skal det være i orden. Vi er nødt til at gøre noget, for det er ikke holdbart, at der er mangel på faglokaler.

Institutions- og skoleudvalget var på besøg på Borgerskolen den 21. juni, efter redaktionens deadline.

Få vælger musik Skolens udfordringer for alvor begyndte, da man indførte valgfag i 7. og 8. klasse, samt Håndværk/design på 3. årgang.

- Vi har haft et øget behov for mere plads siden. Det gælder i høj grad i madkundskab, men også i natur/teknik, idræt, musik, håndværk/design, billedkunst og geografi/biologi, fortæller Nadja K. Andersen, der er formand for Borgerskolens skolebestyrelse.

Musik er ikke et fag med stor søgning på Borgerskolen og skolebestyrelsesformand Nadja K. Andersen og næstformand Casper Dahl Stenfeldt tror det hænger sammen med, at lokalet er slidt og dårligt indrettet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

I 2013 gennemgik Borgerskolens indskoling en stor ombygning og renovering, mens udskolingen ikke er blevet ændret. Det betyder, at en del lokaler er i en stand, der ikke gør dem særligt attraktive at være i.

Et eksempel på dette er musiklokalet. Det er et mellemstort hvidt lokale med et stort vinduesparti, der gør, at temperaturen kan blive meget høj.

- Vi har en meget lav søgning til musik som valgfag og når man ser lokalet, kan man godt forstå hvorfor, for det er ikke attraktivt at opholde sig 26 elever her. Der er brug for bedre faciliteter, siger Nadja K. Andersen og tilføjer:

- De yngste klasser har slet ikke musik i lokalet. Lærerne har i stedet en vogn med de ting, de skal bruge og så foregår musikundervisningen i klasselokalerne, fortæller hun.

Må cykle til idræt Idræt er også en udfordring på Borgerskolen, for der er ikke plads til udskolingseleverne i skolens idrætshal.

- Vi har fået lov til at bruge TIK Hallen, hvor vi har et godt samarbejde med Taastrup Gymnastikforening. Vi har også en aftale med Høje-Taastrup Gymnasium, men fordi der er langt til begge steder, har skolen været nødt til at inddrage en UUV-time, som bliver brugt på transporten på cykel og det er jo ikke ideelt, lyder det fra formanden.

Skolekøkkenet er et populært sted at få undervisning, men der er slet ikke plads til alle de elever, der har ønsket madkundskab som valgfag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

For at finde en løsning på lokaleproblemerne, har kommunen haft et konsulentfirma ude for at se på skolen.

- De undersøgte blandt andet, om man kunne ombygge den gamle gymnastiksal, som nu er boksehal, men det er ikke muligt på grund af de bærende vægge i den gamle bygning. Derfor lød deres forslag på, at man tager et spadestik og bygger til, fx på p-pladsen. Alternativt kunne man bygge i højden, så nogle af de eksisterende bygninger får flere etager, fortæller Casper Dahl Stenfelt, der er næstformand i skolebestyrelsen.

- De kom også frem til den mulighed, at man beslutter, at Borgerskolen kun skal være en tresporet skole. Vi har jo fire spor i dag, fordi vi også har vores gruppeordning for børn med særlige behov. Vi er glade for at have dem på skolen, men de lider også under lokalemanglen. Fx må de have madkundskab i små tekøkkener i deres klasselokaler, fordi der ikke er kapacitet i skolekøkkenet, Måske kunne man på en af kommunens andre skoler finde bedre plads til gruppeordningen, siger Nadja K. Andersen.

Skolebestyrelsen er spændt på, hvad institutions- og skoleudvalgets besøg medfører. De håber på en god løsning for skolen, som kan sættes i gang forholdsvis hurtigt.