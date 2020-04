Skinnefræseren kommer forbi: Forvent lidt støj

Jernbanen får igen besøg af skinnefræseren, som fjerner en stor del af de revner, der opstår på kørekanten af skinnerne, inden de vokser sig store, at de ville kunne forstyrre togdriften.

Fræsetoget er det langsomste af de specialtog, der jævnligt gæster det danske jernbanenet. Når fræseren er i gang, kører toget med under en kilometer i timen, og togets fræsehjul kan dermed fræse over en millimeter af skinnen for hver passage.