Skidtet skal samles - også i juli

Ren By initiativet er for alvor kommet i gang igen efter corona-pausen.

Formålet med Ren By-initiativet er at sætte fokus på den lemfældige omgang, som nogen har med at kaste affaldet over skulderen og samtidig yde sit bidrag til, at byen tager sig lidt mere indbydende ud.