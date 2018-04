Den lokale lærerformand for Kreds 16, Heidi Yoma Rasmussen, er langt fra tilfreds med den aftale, Anders Bondo og Michael Ziegler har skruet sammen for lærerne. Derfor vil hun heller ikke komme med en klar anbefaling til de lokale lærere i Høje-Taastrup om stemme for eller imod aftalen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skeptisk lærerformand: Det er svært at komme sig over chokket

Taastrup - 30. april 2018 kl. 11:27 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En nødløsning.

Det er, hvad den lokale lærerformand fra Høje-Taastrup Kommune kalder det forlig, som fredag blev præsenteret på det kommunale område i overenskomstforhandlingerne, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi har hele tiden holdt på, at vi ikke vil skrive under på lov 409, og derfor er det svært at komme sig over chokket - det er jo netop det, man nu vil gøre, siger Heidi Yoma Rasmussen, der er formand for den lokale kreds af Danmarks Lærerforening (DLF), Kreds 16.

Fredagens aftale betyder nemlig en fortsættelse af den omstridte lov 409 - det lovindgreb, som endte lærerkonflikten i 2013, og som fastsætter de overordnede rammer for organiseringen af lærernes arbejde.

Lærerformanden tror derfor heller ikke, at den lokale kreds vil komme med en samlet anbefaling til deres medlemmer om at stemme ja eller nej, når aftalen skal til afstemning hos medlemmerne af DLF.

- Vi skal først vende det i kredsbestyrelsen, men som jeg har det nu, kommer vi nok ikke til at anbefale noget. Så vil vi loyalt fremlægge de scenarier, der er med et ja og et nej til aftalen, men vi vil ikke anbefale medlemmerne noget, siger hun til avisen.

Det gjorde kreds 16 ellers ved overenskomstaftalen i 2015, selvom den også betød en fortsættelse af lov 409, fordi den samtidig var ledsaget af et bilag med en række forskellige hensigtserklæringer - for eksempel at man lokalt kunne lave decentrale arbejdstidsaftaler eller sætte tid på lærernes opgaver.

- Dengang tænkte jeg, at når nu Michael Ziegler (Høje-Taastrups borgmester og chefforhandler for KL) var medunderskriver på aftalen, så stod han vel også inde for den, og derfor anbefalede jeg et ja. Men de fine hensigtserklæringer er aldrig blevet håndhævet her i Høje-Taastrup, hvor man har lagt sig meget stramt op ad KL's linje, så set med mine øjne er Høje-Taastrup nok en af de mest ufleksible arbejdspladser, når det kommer til lærerområdet, siger Heidi Yoma Rasmussen og fortsætter:

- Derfor er jeg også lidt skeptisk denne gang, og jeg har personligt ikke lyst til at anbefale et ja til aftalen, hvis der igen ingenting sker efterfølgende, siger hun.

På den anden side er hun klar over, at et samlet nej til aftalen vil betyde en konflikt, hvor lærerne risikerer at stå alene - og det er usikkert, hvor lang konflikten i givet fald vil være.

- Vi ved heller ikke, hvordan et lovindgreb så vil se ud, om det stiller os værre eller bedre end den aftale, der ligger nu, siger hun til DAGBLADET Roskilde.

Kredsformanden har dog allerede fået flere reaktioner fra lokale lærere, som slet ikke vil acceptere det indgåede forlig og vil stemme nej til aftalen.

- Så jeg er spændt på de kommende medlemsdebatter og de reaktioner, der vil komme. Nogen gange hjælper det at få tingene ud i det åbne og få dem vendt og drejet, siger hun.

Hun har dog et håb om, at der i sidste ende kan komme noget godt ud af det hele.

- Det skal der gøre. Det er der, vi må lægge vores kræfter nu, hvor vi ikke kom i mål med det for os vigtigste område i forhandlingerne, siger Heidi Yoma Rasmussen.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår de lærerne skal stemme om aftalen, men et resultat vil tidligst blive offentliggjort den 6. juni. Først derefter ved vi, om lærerne igen ender i konflikt.