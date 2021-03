Fredy Bangerter, der har været medlem af Hobbyværkstedet i mange, fylder 90 år den 28. marts.

Skattet medlem fylder 90 år

Fredy Bangerter fra Taastrup fylder den 28. marts 90 år. Han har i mange år været medlem af Hobbyværkstedet.

Fredy Bangerter skrev i en tale til værkstedets 20 års jubilæum for 5 år siden.

»Mit navn er Fredy Bangerter. Jeg er en af de mange indvandrere fra 1964, som er havnet i denne gode kommune. I dag fejrer vi 20 års brug af kommuneskolens sløjdlokaler. Gennem årene er der lavet mange dekorative, nyttige og smukke ting. Mange projekter er blevet til til glæde for hobbymanden og indimellem sikkert også for fruen derhjemme. Det har nok også medført, at de kære fruer også er begyndt at dukke op på værkstedet, meget tit med gode kager eller noget andet lækkert bagværk til kaffebordet.«

Talen blev holdt til Preben Wilcken Petersen (som stiftede Hobbyværkstedet i 1996) og til hans kone Grethe. Preben var allerede dengang syg og kom ikke så meget på værkstedet.

Fredy Bangerter skrev videre: »Sidste vinter måtte vi indimellem undvære Preben. Vi savnede hans allestedsværende opmærksomhed, og at han holdt os i ørerne med, at vi tændte for støvudsugningen, at vi brugte høreværn og beskyttelsesbriller, og så savnede vi ikke mindst Prebens gode historier ved kaffebordet. Men så en vinterdag, hvor vi igen savnede vores formand, kom jeg til at tænke på, at dette hobbyværksted må have været en rigtig stor del af Prebens liv, og så kom tanken: Når Preben ikke kan komme på værkstedet, må værkstedet komme til ham.«

Fredy Bangerter gik i gang med sit store projekt, en »værkstedskasse«. Hobbyværkstedet i miniature. Det er en fuldstændig kopi af sløjdlokalerne med værktøj, maskiner, smykkebordet og det vigtige kaffebord med kopper, kaffekander og kage på bordet og med elektrisk lys.

To år arbejdede Fredy på »værkstedskassen«. Han overrakte den til Preben Wilcken Petsersen ved 20 års jubilæet for fem år siden.

»Kassen« har været udstillet på biblioteket, og den har i dag en meget fin plads i reolen i hjemmet.

Grethe Petersen fortæller, at Fredy Bangerter er et skattet medlem af værkstedet, og han var medlem af bestyrelsen i mange år, og han har altid sagt ja, når der var noget, der skulle laves og til at vejlede og hjælpe. Fredy Bangerter har også, sammen med sin kone Ea, altid bakket op om alle arrangementer fra først til sidst.

Til efteråret kan Fredy Bangerter være med til at fejre Hobbyværkstedets 25 års jubilæum.

