Se billedserie Skatteminister Morten Bødskov besøgte blandt andet de to grå testhuse, EnergyFlexHouses, på Teknologisk Institut, hvor man kan måle effekten af forskellige teknologier i husene, mens nogle testfamilier har boet i dem. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Skatteministeren besøgte »Vestegnens perle«

Taastrup - 19. november 2019 kl. 12:00 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der var forskel på, om teenageren var forelsket eller ikke forelsket.

David Tveit leverer den overraskende jordnære konklusion på Teknologisk Instituts forsøg med at have familier boende i de innovative EnergyFlexHouses.

Direktøren for Energi og Klima uddyber, at når de to teenagere i test-familien var forelskede, gik de oftere i bad, og derfor kunne man se på forbruget, om man havde en forelsket teenager i huset.

- Hvad sagde de, når de havde boet her, spørger skatteminister Morten Bødskov nysgerrigt.

- De sagde, at det var enormt dejligt, især når de kom væk herfra. For det her er jo et virkelig et »state of the art« isoleret hus. Og så kom du hjem til din gamle stue igen, og så var der træk og så videre, forklarer direktøren.

Husene er indrettet, så installationerne kan ændres, og man derfor kan måle på effekten af forskellige teknologier.





Vestegnens perle De grå EnergyFlexHouses er bare et af stoppene på skatteministerens tur, der foregår i temmelig rask trav.

Og det er ikke unaturligt, at en skatteminister kommer på besøg for at høre om tiltag, der kan fremme den grønne omstilling, understreger han.

- Der er et kæmpe vækstpotentiale i alle de produkter, som bliver udviklet herude. Det her er jo fremtiden. Og det er det, som vi skal leve af. Og det er der, jobbene skabes. Derfor er ikke bare relevant for en skatteminister, men det er relevant for hele Danmark, påpeger den socialdemokratiske minister.

Og han er ikke bleg for at kaste om sig med roserne.

- Det er jo en perle på vestegnen, hvor vi jo har så meget viden koncentreret om, hvordan vi skal komme endnu længere i front, når det handler om udvikling af nye produkter, der kan skabe en masse arbejdspladser.





En sidste klimavenlig rejse Skatteministeren får også en introduktion til det såkaldte GTS-net. Det er en sammenslutning af syv institutter, herunder Teknologisk Institut, der arbejder for at skabe innovation og udvikling blandt danske virksomheder.

Sidste stop på turen går forbi afdelingen for emballage. Her stikker centerchef Lars German noget, der ligner en hvid suppetallerken, i hænderne på skatteministeren.

- Det er sådan set til den sidste rejse. For det er et låg til en urne i papir, forklarer Lars German til den smilende minister.

- Når man er valgt på Vestegnen, som jeg er, så bliver man kun stolt, når man ser sådan noget her. Det må jeg sige, siger ministeren opsummerende, mens han skynder sig ud til den ventende ministerbil for at nå dagens næste aftale.