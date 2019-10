Skatteminister Morten Bødskov mødtes i går med blandt andre CEO i DSV Jens Bjørn Andersen i virksomhedens hovedkontor i Hedehusene. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Skatteministeren: Vestegnen skal være klar til Brexit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skatteministeren: Vestegnen skal være klar til Brexit

Taastrup - 29. oktober 2019 kl. 09:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skatteminister Morten Bødskov (S) var mandag på besøg ved transportvirksomheden DSV Panalpina A/S i Hedehusene for at snakke om, hvordan DSV og virksomhedens kunder forbereder sig på Brexit - der nu er rykket til 31. januar.

DSV har afdelinger i mere end 90 lande verden over og vil i forbindelse med Brexit ansætte mellem 50-100 toldspecialister i Danmark, Storbritannien og i deres øvrige centre.

- Det kan medføre store problemer for de små- og mellemstore virksomheder her på Vestegnen, hvis de ikke får registreret sig korrekt som eksportører og importører, inden vi når Brexit, der nu udskudt til 31. januar. Så jeg vil gerne opfordre de virksomheder, der måske ikke har fået det nået endnu, til at rubbe neglene og få styr på deres papirer, siger skatteminister Morten Bødskov.

Brexit-hotline Uden en registrering som eksportør eller importør kan en virksomhed ikke handle med et land uden for EU.

Derfor har Skatteforvaltningen sendt informationsmateriale direkte ud til over 30.000 danske virksomheder med en opfordring til, at hvis de fortsat vil handle med Storbritannien efter et evt. no-deal, så skal de registrere sig.

Skatteforvaltningen har stort fokus på at vejlede de virksomheder, der vil blive påvirket af Brexit. Toldstyrelsen og Skattestyrelsen har sat en Brexit-hotline i luften og holdt vejledningsmøder rundt omkring i hele landet.

- Vi skal som skatteforvaltning gøre alt, hvad vi kan, for at vejlede de danske virksomheder med at gøre sig klar til Brexit. Men virksomhederne har også et ansvar for selv at søge hjælpen og forberede sig. Jeg er meget begejstret for den indsats, DSV har leveret, og de gør et super flot stykke arbejde med deres forberedelse, siger skatteminister Morten Bødskov.

Tilbyder hjælp Ud over ministeren deltog også Charlotte Møller, direktør i Toldstyrelsen, og CEO i DSV Jens Bjørn Andersen.

Har man spørgsmål, står både Toldstyrelsen og Skattestyrelsen klar til at hjælpe. Der er desuden lavet en tjekliste for, hvordan man som virksomhed kan forberede sig til Brexit.

- Vi bliver ved med at tilbyde vores hjælp, så vi kan få alle virksomhederne her på Vestegnen sikkert med på den anden side af et Brexit, siger Morten Bødskov.