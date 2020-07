Se billedserie Et stykke af historiestien mellem byparken og området omkring Hedehushallen. Foto: Else Trier

Send til din ven. X Artiklen: Skattejagt tredje del: Ud på historiestien i kongens Hedehusene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skattejagt tredje del: Ud på historiestien i kongens Hedehusene

Taastrup - 08. juli 2020 kl. 06:06 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem den gamle købstad ved fjorden og stationsbyen Høje Taastrup.

Langs den sidste del af den gamle Roskildevej og den jernbanestrækning mellem hovedstaden og Roskilde, der var den første i Danmark i 1847.

Her ligger Hedehusene. Populært fortalt startede denne by længe før jernbanen med et hus bygget i 1640'erne til en opsynsmand langs Kongens vej på strækningen. Her kunne kong Christian 4. gøre holdt på sine rejser. Huset lå, hvor Tværvej 1 ligger i dag, og fik navnet Kongens Hedehus. Senere blev huset samt et par nye bygninger i nærheden til kroer, og dette er starten på landsbyen Hedehusenes historie. Med jernbanen gik det stærkt, og Hedehusene blev en industriby baseret på undergrundens materialer.

I nutiden er den gamle industriby vokset sammen med et par af de omkringliggende landsbyer. Men i området langs jernbanens spor, finder man markører til det gamle Hedehusenes historie.

Nogle af disse markører udgør hovedingrediensen i tredje del af historiker Else Triers fotoskattejagt for børn og voksne. Denne del handler nemlig om Hedehusene. Og hvis man er frisk på at være turist i egen by denne sommer, kan skattekortene hjælpe én på vej.

Historiesti midt i byen For fem år siden blev en helt ny historiesti, som løber gennem byparken i Hedehusede, indviet. Den slanger sig fra Hedevolden tværs over byparken og munder ud i Ansgarstien bag kirken.

Netop denne sti imponerer Else Trier, der anbefaler, at man for Hedehusens vedkommende begynder skattejagten ved Ansgarkirken og derfra i vestlig retning for at ende ved Brandhøjgårdsvej og Hedeland.

- Turen i Hedehusene var en kæmpe overraskelse for mig på grund af den historiske oplevelsessti. Man har genskabt hele Hedehusenes insustrihistorie på smedejern på stien, siger Else Trier.

- Jeg var i det hele taget dybt imponeret over området ved byparken. Man får en fin fornemmelse af den gamle arbejderby, der er lidt til børnenes kroppe med den fine legeplads og så kan man se over på den nye bydel Nærheden, siger Else Trier.

Hendes personlige favoritsted i Hedehusene er dog Hedeland.

- Mit favoritsted er Hedeland og at se på de gamle vogne ved veteranbanen. Men også Brandhøjgård og runestenen ved Ansgarkirken, siger hun.

Råstoffer og legeplads trak Da Else Trier gik ruten, havde hun sine børnebørn på henholdsvis seks år og otte år med sig.

For de to børn var det særligt historiestien og legepladsen i byparken, der trak.

- De syntes, det var utrolig spændende at høre om arbejderbyen på den historiske oplevselsesti, men også at se tipvognen ved veterantoget i Hedeland (ved Hedehusgården Station på Brandhøjgårdsvej, red.), lyder det fra Else Trier.

Det otteårige barnebarn Vilfred læser flittigt på sin mormors kort, mens seksårige Freja holder sig til billederne.

- Vilfred syntes, det var utrolig sjovt at notere de mange råstoffer og materialer, der står på oplevelsesstien, fortæller Else Trier.

Som en serviceoplysning skal nævnes, at man kan kombinere skattejagten med en tur i Hedeland Veteranbanes tog ud i Hedeland. Der er kørsler for publikum hver søndag hele sommerferien.

Sådan gør man Klik på linket til skattekortet, som findes her på siden under artiklen. Så dukker selve skattekortet for Hedehusene op med billeder og opgaver, som man kan tage med ud på turen. Følg instrukserne på kortet og find løsningerne på bagsiden.

Næste uge følger endnu et kort med en opfordring til at bruge lidt af sommeren på at tage ud og lære mere om Høje-Taastrups landsbyer.

Her er kortet: Klik HER for at få det tredje skattekort - til Hedehusene