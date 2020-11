Friværdien i en gennemsnitlig bolig i Høje-Taastrup Kommune er steget det seneste år, forklare Teddy Schiewitz fra Danbolig Taastrup/Hedehusene. Foto: Lars Ahn Pedersen

Skattefrie penge: Så meget er den gennemsnitlig friværdi steget det seneste år

Taastrup - 21. november 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Priserne på boligmarkedet slår rekord efter rekord og trodser alle forventninger.

Det luner i friværdien hos boligejerne i Høje-Taastrup Kommune, hvor de stigende boligpriser har fået friværdierne til at vokse det seneste år. Det viser tal fra Boligsiden.dk, som er beregnet af Nordea Kredit.

I dag koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Høje-Taastrup Kommune 3.000.000 kroner, mens prisen for et år siden var 2.920.000 kroner. Det betyder, at friværdien er steget med 80.000 kroner det seneste år.

- Festen på boligmarkedet har efterhånden stået på i mange måneder, og intet tyder på, at den stopper lige foreløbig. Det luner godt i lommerne på allerede eksisterende boligejere, som har fået en ekstraindtægt i form af en højere friværdi, siger Salgschef Teddy Schiewitz fra Danbolig Taastrup/Hedehusene.

Friværdi med vokseværk

I 74 kommuner i Danmark er friværdien steget det seneste år. I de resterende 24 kommuner er friværdien enten uændret eller faldet. Høje-Taastrup er en af de kommuner, hvor den gennemsnitlige boligejer har polstret friværdien.

- I vores område kan boligejerne være godt tilfredse med de flotte stigninger i huspriserne de seneste år, som har fået friværdien til at vokse, og her er det værd at bemærke, at gevinsten er skattefri, hvis boligejeren selv har boet i boligen, siger Teddy Schiewitz og tilføjer:

- Boligejerne kan veksle de højere boligpriser til at indfri deres boligdrømme, hvis de står over for at skulle flytte. I øjeblikket kan boligejerne samtidig sætte til salg i et marked med lave prisafslag, flotte salgspriser, rekordlavt udbud, og hvor der bliver solgt mere, end der bliver sat til salg.

Prisfesten forventes at fortsætte

De positive takter på boligmarkedet afspejler sig også boligprisprognoserne, som er blevet mere optimistiske i løbet af året. I april forventede Det Økonomiske Råd et fald i huspriserne på 8,2 procent i 2020. Få måneder senere blev prognosen justeret op til et prisfald på 1,8 procent.

I den seneste vismandsrapport fra De Økonomiske Råd er der endnu bedre nyheder til boligejerne. Nu forventes boligpriserne at stige med 3 procent i 2020 og med yderligere 3 procent i 2021. I årene 2021 til 2025 forventes en gennemsnitlig vækst på 1,6 procent.

- Den seneste vismandsrapport er fuld af gode nyheder til boligejerne. Vi står midt i en alvorlig økonomisk krise, og alligevel forventer man, at boligpriserne vil stige. Ikke blot i år og næste år, men helt frem til 2025, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, og tilføjer.

- I Nordea Kredit har vi også løbende opjusteret forventningerne til boligpriserne, og ligesom vismændene, tror vi på stigende boligpriser i de kommende år.