I efteråret nåede gymnasiet at byde elever fra en lang række af kommunens 8. klasser inden for til forskellige undervisningstilbud. 9. klasserne nåede desværre ikke at komme i brobygning, og derfor er undervisningstilbuddene i denne omgang virtuelle. Foto: Cecilie Bech Corcoran

Skal snart vælge uddannelse: Gymnasiet byder de folkeskole-unge indenfor

- Det er tænkt som et supplement til den almindelig undervisning i folkeskolen. Situationen lige nu betyder, at eleverne har brug for afbræk og afveksling. Det at møde en anden fagperson end sin egen lærer, kan skabe noget af den afveksling, som eleverne savner i deres virtuelle hverdag. Samtidig står de i en situation, hvor de skal vælge ungdomsuddannelse inden 1. marts. De elever, der går i 9. klasse, har ikke haft mulighed for at besøge nogen ungdomsuddannelser, da både deres introduktionskurser i 8. klasse og deres brobygningskurser blev aflyst på grund af corona, siger Ida Diemar.