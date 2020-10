Taastrup Medborgerhus danner rammer om et arrangement, hvor en svampeekspert fortæller om de mange klima- og miljøbevidste muligheder, som svampe kan bruges til. Foto: Per Christensen

Skal redde verden: Svampe kan dyrkes i kaffegrums og nedbryde affald

Hun undrer sig over, at politikerne ikke har blik for det og håber, at arrangementet vil kunne være med til at åbne en dør.