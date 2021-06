Se billedserie Høje-Taastrup Kommunes årlige vejbesigtigelse fandt sted i fredags. Her blev byrådspolitikerne præsenteret for forskellige trafikale udfordringer i kommunen. På vejen i baggrund parkerer der jævnligt lastbiler om natten, men det er ulovligt, og det var et af de emner, som politikerne blev præsenteret for. Foto: Kenn Thomsen

Skal lastbiler have lov til at parkere lovligt, eller skal der udskrives bøder?

Taastrup - 07. juni 2021 kl. 19:15 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Lastbiler holder flere steder i Høje-Taastrup Kommune ulovligt parkeret om natten.

Det gælder blandt andet i Baldersbrønde langs Roskildevej på begge sider af vejen og på Hedelandsvej nær DSV's hovedkontor.

Det har der blandt andet været klager over.

Lovgivningen er ifølge Høje-Taastrup Kommunes vejchef Lars Koch klar, og natlig parkering er ulovlig.

- Det er indiskutabelt ulovligt, og det er vores ansvar, hvad der skal gøres, lød det fra Lars Koch, da lokale politikere fredag var på det årlige vejsyn for at besigtige trafikale udfordringer i kommunen.

Og problemet med lastbilparkering er en af de dem.

Politikerne skal efter vejbesigtigelsen beslutte, om der skal sættes skilte op, der lovliggør parkering om natten, eller om man skal begynde at udskrive bøder.

Høje-Taastrup Kommune har i to år haft et kommunalt parkeringskorps, men det har indtil nu undladt at udskrive bøder til lastbilerne.

Har altid holdt der En af de politikere, der bor i Hedehusene, og har gjort det siden 1975, er Turan Akbulut (K).

- Siden jeg flyttede hertil, har der holdt lastbiler her. Hvis vi jager dem væk, finder de et andet sted, sagde han, da politikerne stod på den sydlige side af Roskildevej og kiggede på vejstykket, ned mod Hovedgaden i Hedehusene, hvor der ofte holder lastbiler parkeret.

Lastbilerne holder også parkeret på den nordlige side på p-pladsen ved indkørslen til Baldersbrønde - også her er det ulovligt at parkere om natten. Der er for mange år siden indført et generelt forbud mod lastvognsparkering om natten med undtagelse af særligt indrettede parkeringspladser, hvor lastvognsparkering via skiltning er tilladt, og det er der ikke i Baldersbrønde og på Hedelandsvej.

Ramper til diskussion Ved Baldersbrønde så politikerne også på den stibro, der går over Roskildevej, og hvor der ikke er ramper til cykler eller barnevogne.

På vejbesigtigelsen fik politikerne vist, hvordan sådanne ramper vil se ud på broen, og det er nu op til dem at beslutte, om der skal være en rampe eller to ramper, så også barnevogne og kørestole kan komme overbroen.

Den sag har teknisk udvalg arbejdet på en stor del af foråret, men har indtil nu udsat sagen for at være bedre i stand til at træffe den rigtige beslutning.

Nu har de set et forslag til ramper ved selvsyn, og skal nu beslutte, hvad der skal gøres. Vælger man de aluminiumsramper, der blev vist frem, koster det 40.000 for en rampe, så cykler kan trækkes over broen. Skal der etableres to ramper, er prisen 80.000 kroner, og så kan også barnevogne komme overbroen.

Udfordringen med to ramper er, at der så vil være knap så meget plads i den side, hvor ramperne ikke er.

Ramperne vil blive etableret så der er 20 cm fra inderste rampe ud til gelænderet og med 38 cm imellem de to ramper. Det er det, som Dansk Handicapforbund ifølge kommunens driftby anbefaler, og så er der ikke meget plads tilbage til gående.

